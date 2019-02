Ny taxalov strammer kravene: Sydtrafik og Fynbus tackler kontrol forskelligt

Hos Fynbus har man valgt at føre kontrol med, om vognmændene overholder de overenskomstmæssige krav til arbejdsforhold, selvom opgaven egentlig ligger hos Færdselsstyrelsen. I Sydtrafik har man valgt at stole på styrelsen.

Taxilov: Da den nye taxalov trådte i kraft 1. januar 2018, blev kravene til arbejdsforholdene for flexturs-chauffører strammet. Tilsyn og kontrol skal Færdselsstyrelsen tage sig af.

Men Sydtrafik og Fynbus håndterer imidlertid den nye lov helt forskelligt. Mens Sydtrafik har valgt at lade Færdselsstyrelsen stå for al kontrol, sådan som loven lægger op til, kontrollerer Fynbus også selv, om vognmændene overholder kravene. På Fyn har man således valgt at beholde det kontrolpanel, som man oprettede tilbage i 2015, fordi man dengang havde mange sager på området.

At Fynbus holder fast i egne kontroller, selvom man ikke behøver, skyldes ifølge bestyrelsesformand og borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), at man vil sikre, at der er tilstrækkeligt fokus på kontrollerne.

- Vi ville også gerne have lænet os op ad Færdselsstyrelsen. Jeg vil ikke kritisere Færdselsstyrelsen, men vi synes, at der var behov for at styre det, og så må man lægge i det, hvad man vil. En enig bestyrelse følte ikke helt, at der var samme fokus på området fra styrelsens side, og det er blandt andet derfor, at vi har fastholdt dette initiativ, siger han.