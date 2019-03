Ny skånsom diagnostik: Annettes lunger blev frikendt

Annette Føhns fra Aabenraa blev sendt til OUH for at få taget en vævsprøve af sine astmaramte lunger. Det er foregået med en ny kikkertmetode, hvor man fryser på lungevævet og trækker en prøve op fra lungen. Metoden er meget mere skånsom end den kirurgiske minioperation, der ellers skulle til.

Annette Føhns er gået stille med, at hun var i gang med en udredning. Hun har ikke villet besvære den nære familie med uvisheden, og det har heller ikke været nødvendigt, for den har kunnet laves helt ambulant.

- Dine lunger har det helt fint alt taget i betragtning. Din lungevævsprøve viser alene normalt lungevæv, forklarer Jesper R. Davidsen og uddyber, hvordan et helt hold af læger med forskellige specialer på en fælleskonference har udelukket mistanken om, at Annette Føhns har såkaldt allergisk alveolitis, som er en betændelsestilstand i lungerne.

Det er med et lettelsens smil, at 55-årige Annette Føhns modtager resultaterne af sin lungevævsprøve af overlæge Jesper Rømhild Davidsen på Lungemedicinsk afdeling på OUH onsdag formiddag.

Kun i Odense og Aarhus og København

Den skånsomme metode hedder transbronkiale cryobiopsi eller en frysevævsprøve fra lungerne, og i Annettes tilfælde har den betydet, at hun er sluppet for en kikkertoperation gennem brystvæggen, en punkteret lunge og et par dages indlæggelse.

- Tidligere var man indlagt i to til fire dage - Annette kunne i princippet gå hjem efter fire timer - godt nok lidt groggy efter narkosen, men alligevel mindre besværet end tidligere, fortæller Jesper R. Davidsen, der er den ene af de to læger, der udfører lungevævsfryseprøven på OUH. Han er desuden leder af Center for Interstitielle Lungesygdomme på OUH,

Denne type vævsprøver af lungerne foretages foreløbig kun i Aarhus, på Rigshospitalet og i Odense. På OUH har man lavet cirka 100 lunge frysevævsprøver, 50 om året i to år, med foreløbigt fine resultater.

Metoden går ud på, at man via en kikkert luftrørene sender et rør kaldet en probe ned i lungen på det sted, hvor der har været der på skanningen ser ud til at være sygeligt væv. Her fryser man proben fast i cirka fem sekunder og trækker væv op.

Samtidig med proben fører man et ballon-kateter ned i lungen, så man kan stoppe en eventuel blødnings omfang.

- Lungevævsfryseprøverne erstatter i meget stor grad de tidligere anvendte kirurgisk udførte lungevævsprøver, som altid medførte en punkteret lunge. Med frysevævsprøvemetoden er risikoen for en sammenklappet lunge kun 12 procent ud fra de undersøgelser, der er udført på OUH. Tallene fra OUH viser også, at risikoen for andre komplikationer er mindre ved denne metode, siger Jesper R. Davidsen.

Det eneste, der trækker lidt ned ved lungefrysevævsprøverne er, at risikoen for blødninger er lidt forhøjet, og det kan være sværere at styre, hvis der kommer en kraftig blødning.

- Det har vi heldigvis ikke været ude for endnu. Men også her bliver vi hele tiden dygtigere og finder nye tekniske metoder til at standse blødninger, siger Jesper R. Davidsen.