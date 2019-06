Jens Mejer Pedersen afløser den 1. oktober Erik Knudsen som rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal have ny rektor, og det bliver Jens Mejer Pedersen, der afløser Erik Knudsen.

På UCL bliver Jens Mejer Pedersen rektor for omkring 11.000 fuldtidsstuderende og mere end 1000 medarbejdere, og for en uddannelsesinstitution, der udbyder 41 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser pa akademi- og diplomniveau i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling, skriver UCL i en pressemeddelelse.

Siden den 1. august 2018 har Jens Mejer Pedersen været prorektor hos UCL. Inden da var han rektor på Erhvervsakademiet Lillebælt i 10 år, og han har blandt andet også været uddannelsesdirektør på Niels Brock, ligesom han har ledererfaring fra ministerier og fra det private erhvervsliv.

- Jens Mejer Pedersen er en stærk leder, som både kan motivere og sætte en tydelig strategisk retning. Samtidig er han dygtig til at holde fokus på, at organisationen har den nødvendige agilitet, så beslutninger kan træffes tæt på muligheder og problemer, siger Peter Zinck, formand for UCL's bestyrelse.

Det er en enig bestyrelse, der står bag valget af den nye rektor, som 1. oktober afløser Erik Knudsen.