Ny prognose: Folketingsvalg kan betyde farvel til fynsk minister og kan koste flere partier et mandat på Fyn

Der er ikke længe til, at danskerne skal sætte sig ind i partiernes mærkesager, se valgdebatter og gå til stemmeurnerne. Folketingsvalget skal senest afholdes 17. juni i år, og allerede nu viser prognoser et fingerpeg om, hvad fynboernes stemmer kan komme til at betyde.

En ny prognose lavet af professor Kasper Møller Hansen for Altinget viser nemlig, hvordan mandaterne kan komme til at fordele sig på Fyn. Ifølge prognosen kan det kommende folketingsvalg betyde, at børne- og socialminister Mai Mercado må sige farvel til Folketinget.

Det skyldes, at Det Konservative Folkeparti ifølge prognosen går fra et fynsk mandat til ingen fynske mandater, viser Kasper Møller Hansens tal lavet for Altinget.

Mai Mercado er den fynske spidskandidat for Det konservative Folkeparti, og skulle prognosens spådom tale sandt, vil det manglende mandat have stor betydning for hendes fremtid på Christiansborg.

Mai Mercado har haft sin hverdag i Folketinget, siden hun blev valgt ind i 2011 for Fyns Storkreds. Hun har været børne- og socialminister siden 28. november 2016.