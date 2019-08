Ny patrulje på gaden tirsdag: Politi og psykiatri skal rykke ud til situationer med psykisk ustabile

Det Fælles Udrykningsteam (FUT) kommer til at køre i et civilt køretøj. På forsædet vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Christian Rasmussen, bagerst oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense, Rikke Sveistrup. Foto: Michael Bager

I de næste år kan Fyns Politi trække på en ny patrulje bestående af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske, når de skal ud til situationer med psykisk ustabile borgere. Projektet på Fyn er et pilotprojekt og skal evalueres i 2021.

For første gang nogensinde sender Fyns Politi og Region Syddanmark tirsdag middag det første Fælles Udrykningsteam (FUT) på gaden på Fyn. FUT-patruljen består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske, der skal rykke ud til situationer, hvor psykisk sårbare eller uligevægtige borgere er involveret. Projektet er et pilotprojekt igangsat af Rigspolitiet. En undersøgelse, som Rigspolitiet står bag, viser nemlig, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, er steget væsentlig i de seneste år, og udgjorde i 2016 12,8 procent af alle hændelser hos politiet. - Fra politiets side har vi set en stigning i antallet af opgaver, der handler om det, vi kalder psykisk uligevægtige. Det kan være alt lige fra en person, der skal tvangsindlægges, til at vi får en anmeldelse om en person, der går rundt på gader og stræder uden tøj på og er ukontaktbar. Det er i de situationer, vi ved, vi kan bruge den nye patrulje, som kigger med en mere forebyggende vinkel på, hvordan kan vi hjælpe det her menneske. Der er rigtig mange opgaver at tage fat på, det ved vi, fortæller vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Christian Rasmussen. Den psykiatriske sygeplejerske i teamet har til opgave at vejlede og rådgive betjentene om, hvordan en situation kan håndteres og hjælpe med dialogen med borgeren, så situationen kan trappes hurtigere ned, løses uden magt og forhåbentlig føles mindre utryg for borgeren. - Det er stadig politiets opgave, men vi kan supplere med vores faglighed. De sygeplejersker, der skal ud at køre med patruljen, er meget erfarne sygeplejersker. De er vant til at arbejde på vores akutskadestue i psykiatrien, er vant til at håndtere mange forskellige situationer, og har hurtigt blik for, hvad det drejer sig om, siger oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense, Rikke Sveistrup.

Fælles Udrykningsteam Hvert team består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske.De fælles teams har haft samtræning, hvor de har lært hinandens fagligheder at kende, og ved hver vagt er der briefing og de-briefing, der sikrer, at alle er mentalt og operativt parat til arbejdet.



Teamet kører som udgangspunkt fra mandag til fredag i tidsrummet 12 til 20.



Patruljen kører i en hvid civil Volkswagen Caravelle, udstyret som almindelige patruljekøretøjer.



Både betjente og sundhedspersonale er lønnet via deres vanlige arbejdsgiver. Arbejdsgiveren får dækket udgiften via satspuljemidlerne.



Udrykningstjenesten er en forsøgsordning løbende til 2021, hvor projektet skal evalueres.



Der er afsat 37,9 millioner kroner til forsøget med udrykningsteamene, der kommer til at køre hos Østjyllands Politi og Fyns Politi med start i august, og fra september hos Midt- og Vestjyllands Politi og Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

- Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde, men vi forventer os rigtig meget af samarbejdet fremadrettet, fordi vi nu får bragt fagligheden tættere sammen i det her køretøj, siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen (t.h.). Foto: Michael Bager

Civil udrykning Når der kommer et opkald til politiets vagtcentral, er det her, man vurderer, om man skal sende det Fælles Udrykningsteam af sted. Alle sygeplejersker på Psykiatrisk Sygehus er en del af teamet, ligesom alle medarbejdere i politiets patruljetjeneste kan blive sendt ud i de nye udrykningspatruljer. Patruljekøretøjet er en hvid kassevogn, der er udstyret som almindelige patruljebiler. Der står dog ikke politi på siden, vognen er nemlig civil, men der kan sættes skilte på siden af bilen med ordet "udrykningsteam", samt blå blink, afhængigt af, hvor synlig patruljen ønsker at være i situationen. Betjentene kommer dog stadig i uniform. Patruljen er på vagt alle hverdage fra klokken 12 til 20. - Uden for vagttiden løser vi situationerne, som vi plejer. Det er en prøveordning, og det betyder, at vi har begrænsning på, hvornår vi har adgang til patruljen. Men vi er glade for, at vi har dem i det tidsrum, vi har, siger Christian Rasmussen. - Per 1. september starter vi et nyt tiltag i psykiatrien i hele regionen, hvor vi får psykiatriens udrykningstjeneste, som har til huse på alle skadestuer i psykiatrien. Her kan vi via en vagthavende også supplere uden for åbningstiden i forhold til borgere, der har brug for psykiatrisk råd og vejledning, og politi eller læger, der står i akutte situationer, kan ringe dertil, fortæller oversygeplejerske Rikke Sveistrup.

Mandag havde betjente og sygeplejersker en fælles workshop på Politigården i Odense. Her er det vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Christian Rasmussen, sammen med oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense, Rikke Sveistrup. Foto: Michael Bager

Flest muligt hænder - For sygeplejerskerne er det en helt ny verden at træde ind i politiets verden, siger Rikke Sveistrup og tilføjer: - Vi er meget trygge ved, at der er to kompetente betjente med. Er der situationer, som bliver for vanskelige, skal vi trække os og lade politiet om det, ligesom på vores almindelige skadestue, hvor vi også får hjælp fra politiet en gang imellem, hvis patienterne bliver så voldsomme, at der er behov for det. Projektet kører som en forsøgsordning frem til 2021, hvorefter man evaluerer ordningen og om et udrykningsteam ved Fyns Politi er nok til at håndtere de mange opgaver, vil tiden vise. - Om ét udrykningsteam er nok, ved vi ikke, men projektet har jo en begrænsning. Det er en prøveordning, hvor vi skal se, om vi har ramt skiven. Og der følger en bestemt sum penge med, og de penge udnytter vi til fulde i forhold til at få flest muligt hænder for pengene, siger Christian Rasmussen.