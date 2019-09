Ny lov fra i dag: Første bilist på Fyn har fået klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobil

Fyn: Ved midnat natten til tirsdag trådte de strammere regler om brug af håndholdt mobiltelefon under bilkørsel i kraft. Foruden en bøde koster det nu også et klip i kørekortet, hvis politiet standser en bilist, der bruger en håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Og tirsdagen var ikke mange timer gammel, før en bilist på Fyn mærkede konsekvensen af lovstramningen. Klokken syv uddelte en patrulje fra Fyns Politi en bøde på 1500 kroner plus 500 kroner til Offerfonden samt et klip i kørekortet til en bilist, der blev taget med telefonen i hånden. Det fortæller politiet på Twitter.

Vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland havde tirsdag formiddag endnu ikke mulighed for at oplyse, hvor på Fyn bilisten blev standset og under hvilke omstændigheder.

Får man tre klip i kørekortet inden for tre år, skal bliver ens kørekort betinget frakendt, og man skal bestå en orienterende køreprøve for at få det igen. I 2018 blev 22.500 personer sigtet for at bruge en håndholdt telefon under bilkørsel.