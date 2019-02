Ny fynsk restaurantdyst: Sådan vurderer dommerne maden

Idémanden bag den kulinariske tvekamp "Bedst på Fyn", madguide-redaktør Bent Christensen, er selvskreven som den ene af tre dommere, der skal vurdere maden, når otte fynske restauranter hen over de næste par måneder duellerer om titlen som Fyns bedste. De to andre dommere varierer fra gang til gang.

- Det er selvfølgelig madkyndige folk. Jeg synes også, at det er vigtigt at få de lokale anmeldere med, det giver en yderligere troværdighed, siger Bent Christensen.

Maden vurderes ud fra fire kriterier: Det visuelle udtryk, smag, kreativitet og vinmatch. En af dem, der har været med siden begyndelsen på Sjælland for to år siden, og som også skal vurdere de fynske kokkes formåen, er Stefan Nordahl-Pedersen. Han er uddannet kok fra Falsled Kro, men arbejder nu som salgschef for HKI Ost, og han har sin helt egen tilgang til opgaven:

- Jeg har et helt ritual, når jeg er ude at spise. Hvis det er en varm ret, tjekker jeg om tallerkenen er varm eller kold, og der begynder jeg allerede at tælle point, når jeg er ude som dommer. Så tænker jeg over det visuelle, hvordan ser retten ud. Derefter overvejer jeg kreativiteten.

Når det kommer til smagen, er det ikke så vigtigt, om man har smagt alle mulige og umulige retter. Det vigtigste er at være til stede i nuet, mener Stefan Nordahl-Pedersen

- Jeg prøver ikke at relatere til noget, men være i nuet og fokusere på det, der er på tallerkenen foran mig. Først smager jeg så vidt muligt hele retten sammen - altså alle elementer på tallerkenen på en gang. Der er jo én eller flere, som har sammensat retten med omtanke, og det vil jeg gerne vise respekt. Derefter splitter jeg det hele ad og smager de enkelte elementer individuelt og afprøver forskellige sammensætninger. Og så sidder jeg bare og søger fejl hele tiden.