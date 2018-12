Ny direktør for Dansk Sprognævn er fra Syddansk Universitet

Det bliver en ekspert i lingvistik med en stor kærlighed for sprog, som skal stå i spidsen for Dansk Sprognævn.

Kulturminister Mette Bock har ansat lektor og forskningsleder Thomas Hestbæk Andersen fra Syddansk Universitet som ny direktør for Dansk Sprognævn.

- Dansk Sprognævn står overfor en ny æra med sin kommende lokation i Bogense. Når en virksomhed står overfor en større omvæltning, tager det naturligvis tid at finde sig helt til rette. Jeg er overbevidst om, at med Thomas Hestbæk Andersen ved roret kommer Dansk Sprognævn godt fra start. Thomas Hestbæk Andersen har et bankende hjerte for det danske sprog og har ligeledes et stærkt ledelsesmæssigt overblik, siger Kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse.

Det glæder også ministeren, at den afgående direktør Sabine Kirchmeier kan nå at dele sine erfaringer med Thomas Hestbæk Andersen i små to måneder, inden Kirchmeier tager afsked med Dansk Sprognævn.

Thomas Hestbæk Andersen ser også frem til samarbejdet.

- Jeg glæder mig til at tage fat og yde mit bidrag til, at Dansk Sprognævn også fremadrettet og fra den nye adresse vil være en vigtig stemme, når det drejer sig om dansk sprog og sprogbrug, siger han i pressemeddelelsen.

Thomas Hestbæk Andersen er 43 år og i øjeblikket lektor og forskningsleder ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet. Han fik i 2003 en ph.d. i dansk fra Syddansk Universitet og har siden opnået ledelseserfaring som forskningsleder og centerleder for Centre for Multimodal Communication på Syddansk Universitet.