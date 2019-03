Ny aftale om motorvej og skinner: Bilisterne på Storebælt skal betale

Bilisterne på Storebæltsbroen kommer til at betale for en stor del af de kommende investeringer i nye veje og togskinner i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti vil tage 7,9 milliarder fra pengekassen på Storebælt og dermed forlænger partierne nok en gang gældsafviklingen på broen.

I forbindelse med Fyens Stiftstidendes kampagne "broafgift nej tak" har næsten alle partier i Folketinget ellers forsikret, at det skulle være slut med at bruge broen som en pengemaskine til at betale for anlæg, der intet har med broen at gøre.

Liberal Alliance har endda i Folketinget fremsat forslag om, at det skulle være gratis at køre over Storebæltsbroen.

Nu har transportminister Ole Birk Olesen (LA) så præsenteret en aftale, der betyder, at bilisterne på Storebælt skal betale otte af de i alt 50 milliarder, der skal bruges på nye infrastrukturprojekter i hele landet ud af den samlede plan på 112 milliarder kroner, der også indeholder igangsatte projekter og vedligeholdelse af vejnettet.