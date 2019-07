Nu kommer sommeren tilbage: DMI varsler hedebølge

Efter en regnfuld mandag vender sommeren tilbage resten af ugen med massiv hede på over 30 grader.

Der er lagt op til sommerhede de kommende dage med temperaturer over 30 grader.

Det er DMI, som mandag melder, at efter en regnvåd mandag vender sommeren tilbage med hedebølge.

Ifølge meteorologerne vil meget varm luft strømme op mod Damark fra sydøst. Det betyder, at der over mindst tre dage kommer over 28 grader, lokalt nogle steder op til 32 grader, hvor det bliver varmest.

Varmen indfinder sig rigtig fra på onsdag, men da vinden vil komme fra sydøst og øst vil de områder, der får vinden ind fra Østersøen og Kattegat, ikke få temperaturer over 25 grader. Havet vil nemlig afkøle luften.

Hedebølgen ventes derfor primært i Syd-, Vest- og Midtjylland, og i Nord- og Vestsjælland.