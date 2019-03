Nu går den ikke længere: Fynske bilejere med gæld får brev med advarsel

Omkring en halv snes bilejere på Fyn har modtaget et brev fra Skattestyrelsen. Styrelsen savner penge fra ejerne, som skylder mere end 50.000 kroner for grøn ejerafgift eller vægtafgift. Betaler de ikke, mister bilerne nummerpladerne.

Cirka 70.000 af dem ligger lige nu til opkrævning i Skattestyrelsen, oplyser underdirektør i styrelsen Peter Thorgaard til Fyens.dk. Siden 2012 har Skat ikke sendt køretøjer til nummerpladeinddragelse hos politiet. Det betød, bilejerne har kunnet køre videre uden frygt for at miste deres nummerplade, men de risikerer nu at få klippet pladerne.

Gæld: Flere bilister med stor afgiftsgæld på deres køretøjer har betalt, hvad de skyldte, efter at de har modtaget et brev fra Skattestyrelsen, som varslede bilejerne om, at de risikerede at få bilernes nummerplader fjernet af politiet.

Som bilejer i Danmark skal man betale enten vægtafgift eller grøn ejerafgift - afhængigt af hvor gammel ens bil er.For personbiler, som er registreret før 1. juli 1997, eller varebiler, der er registreret før 18. marts 2009, betales vægtafgift.For senere registrerede køretøjer betales grøn ejerafgift. Den beregnes efter køretøjets brændstoftype og kilometer pr. liter.Der kan være tillæg for manglende partikelfilter og for papegøjeplader.

Flere bilejere kan imødese et brev fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har dog i første omgang sendt breve til de 100 største skyldnere; det vil sige bilejere, som skylder mere end 50.000 kroner i bilafgifter. Flere af brevene er sendt til adresser på Fyn, oplyser Peter Thorgaard.

- Vi har skrevet til 100 borgere, og det drejer sig om cirka 250 biler. Det er altså nogle borgere, hvoraf mange har flere biler, og 16 af de køretøjer er registreret på Fyn. Så antallet af ejere er højst sandsynligt mindre end de 16, siger Peter Thorgaard.

Skattestyrelsen vil hellere have bilejerne til at betale de afgifter, de skylder, end bede politiet om at klippe nummerpladerne, og derfor er Peter Thorgaard tilfreds med, at omkring en femtedel af de 100 skyldnere, som har modtaget et varslingsbrev, allerede har valgt at betale deres udestående.

Inden for "nogle måneder" vil Skattestyrelsen tage et automatisk system i brug, så flere bilejere med afgiftsgæld vil modtage et varslingsbrev.