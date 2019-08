Nu begynder en weekend næsten uden tog på Fyn

Fredag aften kører det foreløbig sidste tog tværs over Fyn. Fra natten til lørdag og frem til søndag eftermiddag, kører der hverken intercitytog eller lyntog over Fyn. Kun regionaltogene mellem Tommerup og Fredericia kører fortsat i weekenden.

Lyn- og intercitytogene erstattes af busser, ligesom der fortsat kører busser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup.

Busser har siden 20. juli erstattet togene på Svendborgbanen, og det gør de også frem til søndag eftermiddag, hvor der atter vil være tog mellem Odense, Ringe og Svendborg.

At togene ikke kører skyldes som tidligere omtalt arbejdet med at anlægge letbanen i Odense. Det er blandt andet forstærkningen af broen, hvor Middelfartvej går over jernbaneskinnerne i Odense, som siden midten af juni har indskrænket muligheden for at køre med tog mellem Odense og Tommerup.