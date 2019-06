Fyn: Skal du med tog mellem Odense og Fredericia i den kommende weekend, kan det være en fordel lige at tjekke Rejseplanen først.

For som tidligere omtalt på Fyens.dk er det i weekenden, arbejdet med at forstærke Middelfartvej-broen over jernbaneskinnerne i Odense begynder. Broens piller skal forstærkes med betonmure, så broen kan holde til letbanen, som skal køre over den.

Det betyder, at det ene togspor under broen ikke kan passeres, og det er naturligt nok årsag til ændringer i togkørslen til og fra Odense.

Arbejdet betyder, at alle tog erstattes af busser mellem Odense og Tommerup - dog kun fra sent om aftenen og om natten på følgende dage: Fra fredag aften 14. juni til natten efter torsdag 20. juni.

Det er en udvidelse af tidsrummet, for DSB har tidligere oplyst, at det kun ville være nødvendigt at køre med bus fra sent fredag aften 14. juni og den følgende nat samt lørdag 15. juni og den følgende nat.

Busser erstatter igen alle tog mellem Odense og Tommerup fra søndag aften 23. juni til natten efter torsdag 27. juni.