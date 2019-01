Novozymes om skoleelevers fund af nye bakterier: - Det er ret fantastisk

- Hvor usædvanligt er det at finde 10 helt nye mælkesyrebakterier?

- På verdensplan bliver der fundet 10 nye arter om året, så vi har med denne indsamling faktisk fordoblet det, man plejer at finde over hele verden. Og det er altså ret fantastisk.

- Hvor er bakterierne fundet?

- Eleverne har indsamlet prøver fra både blade, blomster, bær, frugter og sågar grøntsager og græsser, hvor bakterierne lever både udenpå og indeni. Strib Skole i Middelfart har fundet to helt nye arter, og den ene bakterie er de faktisk den eneste skole, der har fundet. Den er fundet i blade fra et æbletræ.

- Hvad kan man bruge de nye bakterier til?

- Det ved vi endnu ikke. Men mælkesyrebakterier har i årtusinder været anvendt til konservering af mælk og grøntsager og sågar kød og fisk, og vi bliver hele tiden klogere på, hvordan de kommunikerer med vores krop, specielt tarmsystemet.

- Her er de med til at skabe en balance, som gør, at vi kan modstå angreb fra sygdomsfremkaldende bakterier, styrke immunforsvaret og nedbryde næringsstoffer, så vi får bedre energi.

- Biologiske løsninger vil vi altid gerne have i spil til nogle af vor tids helt store udfordringer, såsom mangel på mad og ressourcer, klimaproblematikker og sundhed for både mennesker og dyr. Vi håber selvfølgelig, at de nye bakterier vil spille en rolle i forhold til det.

- Hvad skal der ske med bakterierne nu?

- De her 10 nye arter er vi ved at karakterisere på biokemisk niveau. Resultaterne vil vi publicere i tidsskrifter og udlevere til en stammesamling, som alverdens forskere har adgang til. Så må vi se, om bakterierne har nogle specielle karakteristika. Det bliver vi klogere på om nogle år.

- Nogle af bakterierne er jo fundet på Fyn. Vil det afspejle sig i navngivningen af dem?

- Det håber jeg da meget. Det kan være navnene kommer til at have noget med enten skolen eller området at gøre. Astra (det nationale naturfagscenter, red.) vil i samarbejde med skolerne indhente idéer til nye navne, men det er i sidste ende et panel, der afgør, hvilke navne nye bakterier skal have.