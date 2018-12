Nomineret til Årets Fynbo: Kunstens formål er at skylle hverdagens støv af vores sind

62-årige forfatter Josefine Ottesen er den anden nominerede til Årets Fynbo 2018. Kulturildsjælen og fantasy-forfatteren har levet et liv indhyllet i kunst og uden fast indtægt. Men de seneste 15 år er pengene vokset, og Ottesen har nu investeret i et forsamlingshus til Svendborg.

En udstoppet krage med en lille nisse mellem skulderbladene, alverdens tingeltangel, billeder, bøger og havudsigt. Et hyggeligt kaos. Sådan er Josefine Ottesens kontor, hvor hun har skrevet gamle, magiske universer frem i den ene ende af huset med den flyvende drage over hoveddøren i Svendborg.

- Fotograferne er tosset med det rum, siger Josefine Ottesen.

Her bor hun med sin kunstnermand, Jan Schønemann, og det har hun gjort i 35 år. Huset er et sted, hvor der bliver levet - det er der tydelige spor af i hver en krog, hvor bøger og kaffekopper har deres plads, og ikke en væg står bar. Josefine Ottesens fantasy-romaner for børn og unge er blevet læst siden 1983, da hun debuterede med bogen "Prinsesse Morgenrøde og Lindormen".

Ottesen har hele livet beskæftiget sig med kunst og kulturliv, hun er uddannet skuespiller og var i en periode ansat på Baggårdteatret i Svendborg. Senere instruerede hun teater i Odense. Til sidst var det bøgerne, der gav hende mest frihed til at skabe universer og rammer for fortællinger, og forfatteren er blevet særligt kendt for trilogierne "Historien om Mira", "Krigeren" og "Det døde land".

Nyligst har Josefine Ottesen købt den gamle Frelsens Hær-bygning for egne midler og omdannet huset til Svendborg Forsamlingshus. Det er denne bedrift, der har sikret hende nomineringen til Årets Fynbo 2018.

Hvad betyder det for dig at være nomineret til Årets Fynbo?

- Det er altid dejligt, at nogle sætter pris på det, jeg gør. Det er skønt, siger Josefine Ottesen.

I mange år har Josefine koncentreret sig om at skrive, men en sommerdag i 2016 lod Ottesen og dukkemager Marie Snede Villumsen idéen om en Svendborg-parade blomstre, og året efter var paraden "Fortællinger fra havet" en realitet - og en succes. Kort efter besluttede Josefine Ottesen sig for at købe Frelsens Hær-huset i 2017 og samlede en lille flok kulturildsjæle, der skulle hjælpe hende med at få projektet op at køre. Det er de samme mennesker, der udgør kernen i forsamlingshuset i dag i form af forsamlingshusets brugerforeningen.

Hvad fik dig til at købe huset?

- Kunstens formål er at skylle hverdagens støv af vores sind, og kulturen er båret af de frivillige. Det giver mening af skabe i fællesskab, og det er historien bag forsamlingshuset. Men det begyndte med paraden. Vi var en gruppe på seks-syv stykker, der gik i gang, og vi aftalte at lave paraden, uanset om der kom 30 eller 300. Vi blev et sted mellem 3000 og 5000. Det var en kæmpe folkefest. En ung pige sagde, der må godt nok være mange, der har ondt i kinderne, når de går hjem, fordi de har smilet så meget. Det var bevægende at opleve den længsel efter fællesskab.

- I en række år har idealet for succes været at rulle sig i guldstøv og blive uafhængig. Det er der ingen, der er blevet lykkelige af. Paraden viste tydeligt, at der er behov for meningsfyldte fællesskaber, og derfor skaber vi nu et fællesskab, der er relationsbaseret i stedet for præstationsbaseret.

Hvorfor er det vigtigt?

- Når du arbejder med en præstationsbaseret identitet, er du sårbar. Du er hele tiden til vurdering. Enten vinder du, eller også er du ingenting. Vi tror, at alternativet er at melde os ud. Vi kan flytte ud på en bjergside i Japan eller tilbringe livet med at løbe maraton. Men vi bliver først mennesker i relationen. Hvis vi grundlæggende vælger den fra, bliver vi ulykkelige.

Succesen med kæmpe-paraden efterlod en lille tanke i Ottesen, der ikke ville slippe. Samtidig blev Frelsens Hærs lokaler i Svendborg sat til salg.

Hvad vil du med forsamlingshuset?

- Jeg drømte om at lave et fællesskab, der ikke er baseret på alder, penge eller på, at du er et socialt tilfælde. Vi lever i en verden, der er enormt opdelt, hvor vi skal trække medlemskort i alle mulige sammenhænge. Så tog jeg ind og så på huset i slutningen af september 2017.

- Forsamlingshuset har to ben. De ene er en udlejningsforretning, som skal drifte huset. Det andet er et sted, hvor man kan komme og lave arrangementer - hvor der ikke er lang vej fra idé til handling. Forudsætningen er, at nogen har lyst til at bruge det. Hvis ikke, så dør det.

- Jeg vidste, at jeg ikke skulle lave det alene. Jeg prikkede til nogle mennesker, jeg stoler på og kender, og de var enormt positive. De synes, det var en skidegod idé og ville gerne være med.

Hvorfor skulle du ikke lave det alene?

- Jeg skal jo skrive bøger. Det, jeg er god til, er at skabe rammer. Jeg er ikke nogen specielt social person. Jeg er dårlig til at gå til fester, men jeg kan enormt godt lide at skabe rammer og muligheder. Jeg kunne ikke gøre det uden brugerforeningen. Det er baseret på tillid og respekt. Vi har en erfaring med, hvem hinanden er, og hvad hinanden har lavet gennem de sidste 40 år - vi snakker ind i en historie om Svendborg - det er folk, der arbejdede med en kollektiv struktur i 70'erne og 80'erne i Svendborg, hvor man lavede virksomheder, som fungerede på virksomhedsvilkår, men var baseret på, at man gjorde det sammen.

Svendborg Forsamlingshus' arrangementer strækker sig i videste forstand fra folkekøkken, musik og samtalesaloner til reparationscafé og teaterworkshops, og huset har kulturelle samarbejder med Oure Gymnasium, Baggårdteatret, sART danseteater og Luna Park. Josefine Ottesen driver udlejningsforretningen - en del af det er udliciteret til et lille firma, der tager sig af alle bookingerne og styrer rengøring.

Hvorfor mener du, at der er brug for den slags fællesskaber?

- I helikopterperspektiv lever vi i en kultur, der er baseret på økonomiske teorier, der siger, at alle handler ud fra egennytte. Hvis vi bare sætter markedskræfterne fri, vil alt gå godt - det kan vi se, ikke altid passer. 1700-talsøkonomen Adam Smith, der fremsagde teorien, glemte omsorgskæden. Alle de handlinger, vi gør for hinanden, fordi vi holder af hinanden, de betyder mere. Vi er dømt til fællesskab.

Hvem er der plads til i huset?

- Vi vil ikke have forkyndende virksomhed. Hverken politisk eller religiøs. Alle, der i øvrigt opfører sig inden for lovens rammer, og som ikke er forkyndende, er velkomne. Var vi en kommunal, offentlig virksomhed, ville vi være nødt til at åbne for alle. Men vi lever af vores fortælling, og derfor skal vi passe på den. Derfor kan Enhedslisten ikke komme og holde 1. maj-arrangement.

- Musikerne kan altid gå sammen i et jam, det kræver mere facilitering med scenekunst. Musiklivet i Svendborg lever fedt, men der har manglet et sted, der giver plads til alle. Der er mange dygtige scenekunstnere i Svendborg, men de kender ikke hinanden. Forsamlingshuset er også til for at skabe netværk og dele erfaringer.

Hvad er jeres fortælling?

- Der er en fortælling om relationsbaserede fællesskaber, hvor man har indflydelse, og hvor der er kort fra idé til handling. Det er et let tilgængeligt brugssted, hvor man ikke skal igennem en masse formularer. Vi kan gøre det sådan, fordi vi er uafhængige. Det er et sted, der skal vokse. Vi skal ikke aflevere noget regnskab, og derfor må det gerne tage tid. Som økonomien er nu, lægger jeg nogle penge hver måned, og det er fint.

- Det interessante ved både med paraden og forsamlingshuset er, at folk har købt en fortælling, der ikke fandtes. Da Fyns Amts Avis i starten af januar 2018 skrev, at jeg havde købt huset, begyndte folk at booke lokaler. Der var jo ingenting - kun byggerod. Det er specielt, for det er fortællingen, de abonnerer på.

Hvordan er det muligt?

- Fordi Svendborg er en by med erfaring. Der er allerede en forestilling om, at fortællingen kan flyttes over i virkeligheden. Det kræver de rigtige mennesker. Dem er der flere af her, fordi området har historien fra 70'erne og 80'erne med kunstnere og et levende vækstlag.

Hvorfor tør du investere så mange penge i projektet?

- Som kunstner er man på en måde en "seer". Man reagerer på ret fine vibrationer i samfundet. Hvad drømme er for individet, er kunsten for samfundet. Nogle ser så meget forud for deres tid, at de aldrig bliver set i deres samtid, men det er i virkeligheden, fordi de har en fornemmelse af, hvad der vil komme. Så er der andre, der har fornemmelser, som hverken passer i deres samtid eller i nogen anden tid.

- Når en kunstner bliver påvirket, er det fordi, man sanser nogle strømninger. Da vi lavede paraden, blev det tydeligt, at den fornemmelse vi selv havde med, at der var brug for anderledes fællesskaber, blev delt af mange.

- Penge er kun interessante, fordi de skaber muligheder. Jeg har været freelance og arbejdet med kunst hele mit liv. Jeg har aldrig haft en forestilling om at få overskud. Hvis jeg kunne få det til at køre rundt, var det fint. Selvom jeg de sidste 15 år har tjent godt inden for min branche, bor Jan og jeg det samme sted, vi har boet i 35 år, vi rejser lidt mere, men vi har ikke købt en lejlighed i Nice. Vi er meget glade for vores liv. Derfor er der akkumuleret et overskud. Det er en mulighed for at realisere min drøm om at skabe rammer for fællesskab, og forsamlingshuset var alle tiders mulighed.