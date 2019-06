Nepal-politikere studerer det danske valg

Fire politikere fra Nepal er på studietur i Danmark for at følge valget. Og den måde, pressen dækker det på. Tirsdag besøgte de Fyens Stiftstidende.

Fire politikere fra bjergstaten Nepal er taget til Danmark for at få et nærmere kendskab til, hvordan vi afholder og afvikler et folketingsvalg i Danmark. Besøget er et led i det arbejde DIPD, Dansk Institut for Flerpartisamarbejde, laver, og instituttets direktør, Rasmus Helveg Petersen, ledsager parlamentarikerne rundt i landet.

Tirsdag var de på besøg i Mediehuset på Banegårdspladsen for at få et indblik i, hvordan den danske presse dækker et folketingsvalg. Redaktionschef Sander Schmidt Astrup gav en grundig indføring i Fyens Stiftstidende dækning af valgkampen og selve valget onsdag og dagene efter, mens Rasmus Helveg Petersen måtte forlade mediehuset undervejs, fordi han skulle føre valgkamp.

Han har p.t. orlov fra sin direktørpost i DIPD, og valgets udfald onsdag afgør, om han skal vende tilbage til sin stilling - eller han skal have en plads i Folketinget.

På Fyn kæmper han om det formentlig ene mandat, der bliver til Radikale, med Camilla Hersom. De to følger valgaftenen sammen med det radikale bagland og de andre radikale kandidater i Skibhus 17:48 i Odense, hvor også den nepalesiske delegation er inviteret med til den radikale valgfest.