Nedjusterer tal: Elløbehjul 'kun' 8-10 gange farligere end cykel

Risikoen for at blive involveret i et uheld med et elløbehjul synes at være otte til ti gange større, end hvis du kører på cykel.

Sådan lyder det mandag fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitets Hospital, som dermed nedjusterer sin tidligere vurdering af risikoen en smule.

I sidste uge oplyste Ulykkes Analyse Gruppen overfor Fyens Stiftstidende, at risikoen for uheld er "mindst 10 gange større" på elløbehjul. Men en ekstra gennemregning af tallene har altså afsløret en fejl, som betyder, at risikoen reelt er lidt mindre end først vurderet, lyder det fra Ulykkes Analyse Gruppen.

Der er registreret cirka 10 skader per måned med elløbehjul, hvilket skal ses i relation til at der normalt behandles cirka 130 personer per måned efter cykel/knallertuheld på OUH. Men der køres langt mere på cykel, og når tallene sættes i forhold til de faktisk kørte kilometer, viser det sig, at der er 8-10 gange mere risikabelt at køre på elløbehjul.

"Vi vil anbefale at man øver sig i at køre på el-løbehjul, inden man begiver sig ud i trafikken for alvor, samt at man anvender hjelm. Samtidig er det vigtigt, at løbehjulene holdes i en god vedigeholdelsesstandard", skriver Ulykkes Analyse Gruppen i en pressemeddelelse.

Ulykkes Analyse Gruppens registreringer af uheld på elløbehjul vil indgå i den samlede evaluering af forsøgsordningen med bl.a. elløbehjul, som Færdselsstyrelsen skal fremlægge i begyndelsen af det nye år. Herefter er det op til Folketinget, om elløbehjulene også i fremtiden skal være tilladt på gader og cykelstier.