Nedbrud hos TDC: Lammer telefoner hos både sygehuse, brandvæsen og politi i Region Syddanmark

Et nedbrud hos TDC er i øjeblikket skyld i, at telefonerne hos sygehuse i hele Region Syddanmark ikke virker.

Opfordringen lyder derfor, at man skal ringe 112 ved livstruende situationer. Hvis man skal i kontakt med lægevagten eller sygehus ved ikke-livstruende situationer skal man i stedet møde op på sygehuset eller hos lægevagten.

Også telefonproblemer hos politiet

Hos Fyns Politi oplever man lignende problemer tirsdag aften.

"Vi oplever problemer med at ringe fra og modtage opkald på vores mobiltelefoner. Der er muligt tale om et landsdækkende problem. Men vi er selvfølgelig klar på 114", skriver Fyns Politi på Twitter.

Samme problemer oplever man hos Sydjyllands Politi.

"Vi oplever problemer med at ringe fra og modtage opkald på vores mobiltelefoner - det er angiveligt et landsdækkende problem. Men vi kan sagtens træffes via 114 og hvis det haster på 112,2 skriver Sydjyllands Politi på Twitter.