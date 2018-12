Nattens stille lidelse: Hver syvende af os plages af søvnløshed

Et stigende antal syddanskere bliver henvist til Søvnklinikken på OUH, fordi de er stærkt invalideret af manglende nattesøvn. Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste befolkningsundersøgelse fra marts i år er hver syvende af os meget generet af søvnbesvær. Og tallet stiger år for år, melder eksperter.

- De har det ganske forfærdeligt og er dybt desperate. De kan slet ikke få deres hverdag til at hænge sammen, fordi de ikke sover om natten. Nogle føler faktisk ikke længere, de har noget at leve for, fortæller hun.

På Odense Universitetshospital oprettede man i 2015 en søvnklinik for de mennesker, der føler sig invaliderede af insomni, i daglig tale kaldet søvnløshed. Her behandler man omkring 300 patienter om året.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste befolkningsundersøgelse 'Den Nationale Sundhedsprofil 2017' angiver næsten halvdelen, at de inden for de seneste 14 dage har været generet af søvnproblemer. Hver syvende, 13,6 procent, angiver, at de er meget generet af søvnbesvær.

- Nogle arbejder alt for meget, andre har nogle rigtig dårlige søvnvaner. Der, hvor jeg kan hjælpe, er med såkaldt søvnhygiejne. Det handler dels om at få ryddet op mentalt, før man skal sove, og dels at sørge for en ordentlig døgnrytme. Mange af dem er også på sovepiller, og det trapper jeg dem ud af, fortæller hun.

Kamp om vores opmærksomhed

Søvnekspert Michael Rasmussen har specialiseret sig i stress, psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst søvnens betydning for vores trivsel.

Han mener, at danskernes dårlige søvn er voldsomt bekymrende.

- Vi kan se, at antallet af søvnplagede danskere stiger år for år. Og det er ikke det eneste. Søvnbesværet er også begyndt at rykke ned aldersmæssigt, så det også rammer de helt unge. Der er al mulig grund til råbe vagt i gevær, mener han.

Ifølge ham er stress den primære årsag til, at vi i stigende grad kæmper med søvnen.

- Vi bliver presset alle steder fra. Og der er en konstant kamp om vores opmærksomhed, fra sociale medier, hundredevis af tv-kanaler og ikke mindst vores mobiltelefon, som vi har på os døgnet rundt. Det er løbet helt løbsk. Vi evner simpelthen ikke at falde ned igen efter en lang dag.

Den påstand bakkes op af en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed om netop søvn, der blev udgivet i oktober i år. Her svarede 47,8 procent af de medvirkende mænd, at de kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekonsol eller tv. Det samme gjorde sig gældende for 35,3 procent af kvinderne.

46,9 procent af kvinderne havde svært ved at falde til ro, fordi de bekymrede sig om familien eller andre personlige problemer.

Og manglende søvn er ikke til at spøge med, understreger Michael Rasmussen.

- Vi kan allesammen opleve at blive ramt på søvnen, hvis vi har konflikter på arbejdspladsen eller andet, der ikke varer ved. Og det er fuldstændigt uproblematisk. Men når søvnproblemerne varer ved i månedsvis, forøger det risikoen for depression, fedme, højt blodtryk og hjertekar-sygdomme. Og faktisk kan man også se, at det forkorter vores levetid. Så det er bestemt ikke til at spøge med.