Fyns Politi har haft god brug for både alkometer og narkometer natten til fredag. Fire bilister er i løbet af natten blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel, narkokørsel eller begge dele.

Manden blev opdaget af personer i området, og der gik ifølge vagtchefen uroligt for sig, da de besluttede at tilbageholde ham og tilkalde politiet.

Fyn: Det var kun natten til fredag, men bedømt på antallet af påvirkede bilister, som i nat blev standset rundt om på Fyn, kunne det lige så godt have været natten efter en festlig lørdag aften i byen. På under to timer anholdt Fyns Politi fire bilister, som blev sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.

Yngre mænd kørt til blodprøve

Samtidig med episoden ved Skalkendrup placerede betjente i Svendborg en bilist på bagsædet af deres patruljevogn for at køre ham til en blodprøveudtagning. Den 21-årige mand fra Skårup var blevet standset af politiet i en rutinekontrol på Holmevej, og her blev han testet positiv for indtagelse af narkotika.

Også i Odense måtte betjente køre en yngre bilist til en blodprøveudtagning. Klokken 1.23 blev en 29-årig mand fra Aarup standset på Sdr. Boulevard, og han var ikke i stand til at køre bil forsvarligt, for han pustede et alkometer forbi det tilladte. Han blev derfor også anholdt, oplyser vagtchefen.