Næstformand i Etisk Råd om gps til borgere med demens: - Vi skal ikke løse alt med teknologi

Gps'er til demente kan virke som den oplagte løsning, men det kolliderer med den enkeltes personlige frihed og integritet, mener næstformand i Det Etiske Råd Bolette Jørgensen. Hun mener i stedet, man bør stimulere de dementes behov for at komme ud og se verden.

Mange gange om året bliver politiet involveret i eftersøgningen af en ældre dement borger, der har forladt sit hjem. Nogle gange ender det helt galt, som da 84-årige Egon Madsen i februar sidste år blev fundet død på en boldbane i Ringe.

Den nemme løsning kan derfor være at synes at udstyre de demente med en gps, så man hurtigt kan lokalisere dem igen.

Men det er et svært dilemma, mener næstformand i Det Etiske Råd Bolette Marie Kjær Jørgensen fra Kådekilde ved Vissenbjerg.

- Min personlige holdning er, at vi skal passe på med at løse alt med teknologi. Det er den forkerte vej at gå, fordi man så instrumentaliserer mennesket for at holde kontrol på dem. Det synes jeg er meget betænkeligt. I stedet bør vi arbejde med omsorgsbegrebet og sikre, at mennesker med demens får stimuleret deres behov for at komme ud, siger hun.

Hun understreger, at det ikke er et emne, der har været behandlet i Det Etiske Råd, og at hun derfor udtaler sig som enkeltperson.