Næsten 400 fynboer bad om at få en fotovogn på besøg i 2018

Der var stor efterspørgsel på fotovogne blandt fynboerne, som knap 400 gange bad om at få en fartkontrol ud i 2018. Det viser en rundspørge fra Rådet for Sikker Trafik, der samtidig melder om en mere positiv stemning over for fotovogne blandt danskerne.

Og det er langt mere end eksempelvis Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Østjyllands Politi, der fik henholdsvis cirka 50, 100 og 200 anmodninger om fartkontrol. Men et stykke under blandt andre Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og Nordsjællands Politi, der begge har fået omkring 600 forespørgsler på fartkontrol fra borgerne.

Fynboerne benyttede sig sidste år flittigt af muligheden for at bestille en fotovogn hos politiet. 383 gange blev Fyns Politi anmodet om at rykke ud med fartkontrol og fange fartsyndere. Det oplyser Rådet for Sikker Trafik, der har foretaget en rundringning til de danske politikredse.

Blandt danskerne er der nu flere, der mener, at fotovognene er med til at forbedre trafiksikkerheden. De mener samtidig, at det nedbringer antallet af dræbte og tilskadekomne eller får trafikanterne til at overholde fartgrænserne. Det viser en undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik i 2018, hvor 93 procent af de 3.902 adspurgte har denne holdning mod 88 procent i 2015.

- For høj fart er en af de hyppigste årsager til dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, så det er ikke uden grund, at mange danskere er bekymrede for den høje fart. Langt de fleste mener da også, at fotovogne er en gevinst for trafiksikkerheden, og det giver rigtig god mening, fordi fotovognene kan imødekomme borgernes behov der, hvor de bor, siger hun.

En stor del af henvendelserne til politiet om at få fotovogne ud drejede sig om hastighedsmåling på steder, hvor borgerne er utrygge, fordi der bliver kørt for stærkt. Det fortæller Arne Martinsen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter:

- Når vi får så mange henvendelser fra danskere, som ønsker, at vi laver en fartkontrol, hænger det sammen med, at for høj fart skaber ulykker og utryghed. Fotovognene giver os en stor fleksibilitet i forhold til at imødekomme befolkningens ønsker, og det giver mulighed for at lave et mere uforudsigeligt kontroltryk af hastigheden på vejene. Derfor er fotovognen et effektivt værktøj, som er vigtigt i politiets arbejde med trafiksikkerhed, siger han.

Og fynboerne kan godt regne med at få en fotovogn på besøg, hvis de henvender sig til Fyns Politi for at komme høj hastighed til livs. Det fortalte Preben Ingemansen, der er operativ chef for færdselsafdelingen, sidste sommer til Stiftstidende.

- Sandsynligheden er tæt på 100 procent. Medmindre det drejer sig om et sted, hvor vi lige har været, og der ikke rigtigt var noget. Men ellers giver vi det en chance. Det er noget, som vi prioriterer højt og også noget, som vi får mange positive tilbagemeldinger på, sagde han.