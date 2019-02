Elever på en lang række efterskoler og højskoler mistede elektronik og andre ejendele til en værdi af cirka to millioner kroner under to formodede tyves togt på skolerne.

Tirsdag ventes Retten i Aarhus at afsige dom i en sag mod to mænd, som er tiltalt for at have stjålet computere, telefoner og andre værdigenstande fra i alt 30 højskoler og efterskoler på Fyn og i Jylland.

Det var først og fremmest elevernes egne ting, som blev stjålet - typisk mens de var væk om aftenen. I alt lykkedes det de formodede tyve at stjæle udstyr for omkring to millioner kroner i løbet af cirka et halvt år, og flere end 200 elever blev ifølge anklageskriftet berørt af tyverierne.

- Der er tale om organiseret og planlagt tyveri, hvor man bevidst er gået efter bærbare computere. Vores efterforskning tyder desuden på, at det stjålne ganske hurtigt er forsvundet ud af landet, siger anklager i sagen Jhin Lee.