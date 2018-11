Nabo-borgmestre frygter kæmperegning for Vollsmose-nedrivninger

Massevis af udsatte borgere i Vollsmose risikerer at rykke til nabokommunerne, når deres boliger rives ned, og det kan ende med at koste millioner. Det siger fynske borgmestre, der frygter et nyt "mini-Vollsmose".

1000 almene boliger i Vollsmose står til at forsvinde, når regeringens ghettoplan skal føres ud i livet. Og selvom planen er, at de lejere, der mister deres bolig, skal genhuses i Odense, så frygter man i nabokommunerne, at problemet rykker videre til dem. - I Munkebo har vi en del billige lejligheder, og det er ikke mange kilometer væk fra Vollsmose. Disse boliger vil være attraktive for de husvilde beboere. Det kan betyde, at der kommer flere borgere her, som har det svært, og som kræver en ekstra indsats fra kommunen, siger Kasper Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune. Denne bekymring bliver bakket op af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester, Hans Stavnsager (S). Han tilføjer, at en eventuel bevægelse af udsatte borgere fra Vollsmose til nabokommunen vil forstærke en nuværende tendens: - Udflytningen af borgere på overførselsindkomst fra by til landkommuner har aldrig gået stærkere. Der er allerede nu en betydelig vandring i gang. Og det er ikke, fordi vi ikke gerne vil være med til at løfte opgaven, men det kræver, at pengene følger med, siger Hans Stavnsager. (Artiklen fortsætter under grafikken)

Nedrivninger i Vollsmose I begyndelsen af marts præsenterede otte af regeringens ministre udspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund", der skal afvikle landets ghettoer - blandt andet Vollsmose - frem mod 2030.Der er også indgået aftale om, at boligorganisationer bliver pålagt at skære antallet af almene familieboliger i ghettoområder ned til 40 procent, og det kan for eksempel ske ved at sælge boligerne, rive dem ned eller opføre flere ejer- og andelsboliger i området.



I Vollsmose betyder det, at 1000 almenboliger skal afvikles, og beboerne skal genhuses andetsteds i Odense Kommune.

Mister måske milliontilskud Faaborg-Midtfyn har i den grad mærket tendensen. I perioden 2016-2018 er der sket en nettotilflytning til kommunen på 177 offentligt forsørgede, hvilket er det højeste antal i de fynske kommuner. Og konsekvensen har været, at man har mistet det statslige tilskud, som gives til kommuner, der har faldende befolkningstal. - Vi mister 66 millioner kroner om året, fordi vi har vendt befolkningstilbagegang til fremgang. Og en ikke ubetydelig del af den fremgang er folk på overførselsindkomst, siger Hans Stavnsager, der tilføjer, at kommunen af denne grund har været igennem en sparerunde på 50 millioner kroner. Netop bortfaldet af det såkaldte demografitilskud er en væsentlig pointe, når man taler om, hvor stor en byrde "Vollsmose-migranterne" kan blive for nabokommunerne. Det siger Kasper Olesen, der frygter, at Kerteminde Kommune kan lide samme skæbne som Faaborg-Midtfyn på grund af ghettoplanen. - I 2018 fik vi 38 millioner kroner i tilskud, fordi vi har faldende befolkningstal. Det vil sige, at vi risikerer at miste 38 millioner kroner oven i, at vi skal finde penge til at håndtere de udsatte familier, hvis for mange af de boligløse beboere i Vollsmose flytter til Munkebo, siger Kasper Olesen.

Nej til nybyg Kasper Olesen fortæller, at de proklamerede nedrivninger i Vollsmose har gjort, at kommunen kigger en ekstra gang på nye, almennyttige boligbyggerier, inden de siger ja. Simpelthen fordi man frygter, at det vil tiltrække ressourcesvage borgere. - Vi har haft henvendelser, som vi har været nødt til at sige nej til, fordi det ikke er den udvikling, vi ønsker for området. Det lyder frygteligt, men vi er nødt til at spørge os selv: Hvem vil vi gerne være attraktive for?, siger Kasper Olesen. I Faaborg-Midtfyn Kommune er man "ikke helt derhenne," lyder det fra borgmester Hans Stavnsager. Men man har bestemt ghettoplanen i baghovedet, når man bygger nyt. - Vi vurderer nye byggerier meget nøje. Vi spørger os selv: Kan det her potentielt udvikle sig til et mini-Vollsmose, og hvad kan vi gøre for at undgå det?, siger Hans Stavnsager.