Når døren hænger løst: Snedkeren Nickolaj fikser lidt af det hele

Nickolaj Kronlund er snedker og har sin daglige gang på OUH. Selvom der er langt fra patientgang til byggeplads, er der nok at tage fat på for den 35-årige håndværker.

Her møder vi 35-årige Nickolaj Kronlund: én ud af seks snedkere og tømrere på samme værksted. De er med til at holde OUH sammen med lim, søm og en ordentlig gang knofedt.

På OUH har alt en funktion. Læger og sygeplejersker tager sig af patienterne, køkkenfolket sikrer sig, at alle får nok at spise og rengøringspersonalet sørger for, at alt er pænt og rent. Men hvem tager tørnen, når døren knirker for meget, når skabslågen hænger løst eller når en liste skal skiftes?

Tilbage til lærepladsen

Selvom Nickolaj Kronlund kun har været fastansat som snedker på OUH i ni måneder, har han en fortid på matriklen, der rækker et par år tilbage. I 2013 var værkstedet på OUH hans læreplads, så da han for ni måneder siden kunne takke ja til en fuldtidsstilling, blev det et glædeligt gensyn med gode, savnede kollegaer. For selvom det er et hospital, så er der bestemt stadig plads til god, gammeldags værkstedshumor - på den kærlige måde, indskyder Nickolaj Kronlund.

Da han i 2013 startede på sin læreplads, skulle han vende sig til at se så mange syge, og sågar døde mennesker, som en fast del af sit arbejde - værkstedet deler nemlig gang med hospitalets kapel.

Den del af arbejdet chokerer ham ikke længere. Nu fokuserer Nickolaj Kronlund på den fornemmeste opgave han har: at servicere hospitalet og dermed patienterne.

For den 35-årige snedker betyder taknemmeligheden, og den klare glæde folk viser over for det arbejde, han laver, alt. Man kan trygt regne med, at hvis et vindue er utæt, en dør falder af hængslerne eller en køkkenlåge ikke kan lukke ordentligt i - så er Nickolaj Kronlund på vej for at fikse lidt af det hele.