Mulig drone i luften: Politiet øger eftersøgning af 82-årig mand

I langt over et døgn har den 82-årige svært demente Svend Fjendbo været forsvundet, efter at han forlod Sanderum Plejecenter. Politiet fortsætter natten til torsdag eftersøgningen.

Selv om det er mørkt nogle timer i sommernatten, fortsætter Fyns Politi eftersøgningen af den svært demente 82-årige Svend Fjendbo.

Og det kommer muligvis til at ske med drone i luften med varmesøgningsudstyr, med en helikopter, eller begge dele.

- Vi leder stadig efter ham, og nu lægger vi en plan for, hvad vi gør ved mørkets frembrud, siger vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi, kort før mørkets frembrud ved 22-tiden.

Den 82-årige mand forsvandt tirsdag omkring klokken 14 fra Sanderum Plejecenter i Odense-forstaden Sanderum, og selv om han plejer at gå tur omkring Mågebakken og Dragebakken, kom han aldrig tilbage. Derfor satte Fyns Politi allerede tirsdag sidst på eftermiddagen en eftersøgning i gang, og informerede offentligheden via medierne og sociale medier.

På et tidspunkt mente en borger tirsdag at have set ham omkring Kongensgade i den indre by, men det er usikkert, om det vitterligt var den forsvundne 82-årige mand. Da efterlysningen igen blev sendt ud til offentligheden onsdag eftermiddag, kom der også flere henvendelser, men ingen af dem førte til, at Svend Fjendbo blev fundet.

Onsdag eftermiddag blev der ledt med politihundepatruljer, men fordi det er svært at vide præcist, hvor han kan opholde sig, har det heller ikke givet noget resultat.

- Vi har søgt ved hans tidligere bopæl i Skt. Klemens, omkring Stenløseskoven og omkring Sanderum Plejecenter, hvorfra han forsvandt, men stadig uden at vi har fundet ham, siger vagtchefen.

Det er derfor, at Fyns Politi onsdag aften overvejer andre alternativer, når mørket falder på. En af dem er at anvende de droner, Fyns Politi gennem halvandet år har rådet over, og som oftere og oftere bruges i blandt andet eftersøgninger af forsvundne personer. Dronerne kan monteres med infrarøde kameraer, så man kan se mennesker på steder, hvor det ellers fysisk kan være svært at komme frem, eksempelvis i tætte krat eller omkring vandløb.

Et andet alternativ, som overvejes på politigården i Odense, er at få en helikopter i luften, men igen er det svært at vide præcist, hvor den 82-årige mand kan have bevæget sig hen. Ifølge Fyns Politi er han nemlig godt gående, så han kan være kommet vidt omkring.

- Vi opfordrer stadig til, at hvis borgere ser ham lægge sig i en opgang eller han på anden vis henvender sig om et sted for at sove, at vi får besked med det samme på telefon 1-1-4, siger Milan Holck Nielsen.

Svend Fjendbo har ingen mobiltelefon eller anden elektronik på sig, så det er heller ikke muligt at spore ham ad den vej.

Han beskrives som 192 centimeter høj, slank og er iført en kortærmet blå T-shirt og lyse sommerbukser.