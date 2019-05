Motorvejen ved Odense kortvarigt spærret efter uheld med flere biler

En person blev kørt til skadestuen, efter flere biler kørte sammen på E20 syd for Odense tirsdag morgen.

Fyn: Flere biler var tirsdag morgen inden for cirka en halv time involveret i to uheld på den Fynske Motorvej. Det oplyser Fyns Politi.

Klokken 7.29 stødte en lastbil og en personbil sammen ved motorvejssløjfen den Fynske Motorvej/Svendborgmotorvejen. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen slap begge førere fra uheldet uden skader, men bilerne fik buler.

En halv time senere skete mere alvorligt uheld mellem motorvejssløjfen (afkørsel 49) og Munkebjergvej-afkørslen (50) i det vestgående spor. Flere biler var involveret, og en person måtte køres til skadestuen, men ifølge politiets foreløbige oplysninger kun med mindre skader, oplyser vagtchefen.

Thomas Bentsen har tirsdag formiddag endnu ingen oplysninger om antallet af involverede biler, men uheldets omfang betød, at det var nødvendigt at lukke motorvejen i vestgående retning, mens der blev ryddet op, men der kunne forholdsvis hurtigt åbnes for trafikken i tredje vognbane, fortæller vagtchef Thomas Bentsen.

Det var formentlig uopmærksomhed og/eller for tæt kørsel, der var årsag til uheldet, lyder vurderingen fra vagtchefen.