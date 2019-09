Motorvejen spærres i 15 timer: Bro skal rives ned for at give plads til bredere vej

Om fire uger lukkes Fynske Motorvej helt i 15 timer omkring Spedsbjergvej. Der skal rives en bro ned og bygges en ny for at få plads til de tre spor, motorvejen udvides til. Nedrivningen vil spærre motorvejen helt i 15 timer.

Der er helt enkelt ikke plads nok til den tredje vognbane under den nuværende bro, forklarer Robin Højen Madsen, som er projektleder i Vejdirektoratet. Under nedrivningen af broen er det nødvendigt at spærre motorvejen, og trafikanterne bliver derfor sendt ud på en omkørselsrute.

Fyn: Trafikanter på den vestfynske del af motorvej E20 kan den første weekend i oktober komme ud på en omvej. For under arbejdet med at udvide motorvejen mellem Odense V og Gribsvad til tre vognbaner bliver det nødvendigt at bygge en ny bro over motorvejen ved Spedsbjergvej.

Der er ikke plads under den nuværende Spedsbjergvej-bro til at udvide motorvejen med en tredje vognbane i hver retning. Derfor fjernes broen i begyndelsen af oktober for at blive erstattet af en længere bro. Arkivfoto.

Hastigheden bliver ikke hævet

Når den nuværende bro er fjernet, skal der bygges en ny, og så længe det arbejde står på, bliver det nødvendigt at spærre Spedsbjergvej, som fører over motorvejen knap en kilometer øst for Odense V-tilkørslen. Vejdirektoratet forventer, at arbejdet med at bygge den ny bro vil vare cirka syv måneder.

Ved årets udgang forventer Vejdirektoratet, at den tredje vognbane i det nordlige spor (det vil sige i vestgående retning) er anlagt på hele strækningen mellem Odense V og Gribsvad (Aarup-afkørslen). Derefter fortsætter udvidelsen til tre vognbaner i det sydlige, østgående spor, og det arbejde ventes at vare hele 2020.

- Betyder det, at trafikanter i det vestgående spor fra nytår vil kunne køre med normal hastighed?

- Nej, som udgangspunkt fastholder vi 80 km/t i vestgående retning, for der er stadig nogle aktiviteter, der skal laves. Der er ikke planer om at sætte hastigheden op, og der er heller ikke planer om at åbne et ekstra spor, siger Robin Højen Madsen.

Han tilføjer, at vejen endnu ikke er helt jævn, og det vil den heller ikke være, når der er lagt asfalt på den tredje vognbane. Først efter sommerferien næste år lægges slidlaget på vejen.

- Men vi kan se, at trafikanterne, i hvert fald i myldretiden, har stort set de samme rejsetider, som de havde, før vi gik i gang. Der, hvor man kunne have opnået en gevinst (ved at hæve hastigheden, red.), ville være uden for myldretiden.