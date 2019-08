Motorvej spærret: Væltet lastbil giver problemer på E20

E20: En lastbil er lørdag morgen væltet på motorvejen mellem afkørsel 58a Middelfart og 58b Middelfart og spærrer for trafikken i østgående retning.

Det skriver Fyns Politi og Vejdirektoratet på Twitter.

Det forventes, at motorvejen er spærret et godt stykke tid endnu, lyder det desuden i et tweet fra Vejdirektoratet. Oprydningen forventes at vare til omkring klokken 10.