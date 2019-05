Motorcyklister slår et slag for psykiatrien: - Der er mange fordomme

Speciallæge i psykiatri Niels-Anton Rasmussen har samlet et hold af motorcyklister, der lørdag tager til København for at sætte fokus på psykiatrien. - Der er blevet færre og færre ressourcer, siger den 66-årige psykiater, som mener, der er behov for en holdningsændring.

Mere drøn på psykiatrien!

Sådan lyder slagsangen, når speciallæge i psykiatri, Niels-Anton Rasmussen, lørdag den 1. juni leder et hold af motorcyklister fra Fyn til København. Her skal de deltage i en stort anlagt demonstration på Christiansborg Slotsplads under hashtagget #VærdigPsykiatriForAlle.

- Jeg har arbejdet i psykiatrien i over 30 år, og jeg har set, hvordan der bare er blevet færre og færre ressourcer. Det er bekymrende, og derfor vil jeg gerne støtte arrangementet, siger Niels-Anton Rasmussen, der bor og har klinik i Brenderup.

Demonstrationen i København er arrangeret af Psykiatri-Listen og skal sætte fokus på psykiatrien, som, arrangørerne mener, er et underprioriteret område. Og selvom Niels-Anton Rasmussen ikke er partipolitisk aktiv, så er han helt enig i Psykiatri-Listens budskab.

- Der skal flere penge til psykiatrien. Men der er også behov for en holdningsændring. Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at man sidestiller psykiatrien med resten af sundhedssektoren. Som det er lige nu, så er der mange fordomme i forhold til psykiske lidelser, som der er ikke er omkring andre sygdomme, og det giver mange problemer, siger den 66-årige psykiater.

Niels-Anton Rasmussen fortæller, at der indtil videre er cirka femten, der deltager i motorcykelturen, som går under navnet MC Psyk.