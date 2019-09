Mød ham til Det Fynske Folkemøde: Ligesom Obelix faldt Jim Lyngvild i gryden som barn

I medierne har han mange titler. Han er kendt for meget - også for at have en mening om det meste. Og han er bestemt ikke bange for at sige den højt. Mød manden, der har skabt en kosmetikserie, et bryggeri og bygget en vikingeborg, til Det Fynske Folkemøde lørdag den 7. september.

Selv behøver han kun et enkelt ord til at beskrive, hvad han er.

Dækker historiefortæller virkelig over alt, hvad du laver?

- Jeg tror, historiefortæller dækker det hele. Jeg er skideligeglad med penge, jeg ved ikke engang, hvad der står på min bankkonto. Min mand har styret min økonomi i 10 år, jeg ved ikke engang, hvordan man kommer på netbank. Så jeg kan ikke kalde mig iværksætter, for iværksætteri handler også om at tjene nogle penge, og så skal man vide, hvad der står på kontoen. Jeg fortæller bare historier. Nogle af historierne er mange penge værd på papiret, men det er ikke noget, jeg går rundt og tænker over.

- Egentlig er det også mest andre, der gerne vil putte en label på os. Især i Danmark skal man puttes i en kasse, så folk kan forstå, hvad man er. Det er især medierne, for man skal helst kunne lave en kort titel, når man er i Go' Aften Danmark. Der kan ikke både stå designer, forfatter, idemager og fotograf.

Hvilke projekter er du i gang med lige nu?

- Jeg er et menneske, der altid har 100.000 jern i ilden. Når folk spørger: "Jim, hvad laver du egentlig?", så er svaret altid, at det ved jeg egentlig ikke, men jeg laver rigtig meget af det. Jeg har altid gang i nye projekter, jeg bliver stresset, hvis jeg ikke har et projekt, der fylder lige nu og her. Lige nu er jeg i gang med nogle nye tv-programmer sammen med Ghita Nørby. Der kommer seks programmer på DR til efteråret om kultur, hvor Ghita og jeg er rundt i Danmark for at finde den danske kulturarv. Derudover kommer jeg med fire nye bøger det næste halve år.

Hvorfor har du kastet dig ud i et tv-program sammen med Ghita Nørby?

- Ghita og jeg kendte hinanden lidt på forhånd, men jeg vil gerne lære hende bedre at kende. Der er så meget skønt at kigge på rundt omkring i Danmark, som vi har glemt - glemte kulturskatte, som folk ikke lige tænker over. Mange mennesker siger "ork, det er så kedeligt, der hvor jeg bor", men det prøver Ghita og jeg at gøre op med, for der er noget spændende at kigge på i hele Danmark. Vi har selvfølgelig også et helt program, der handler om Fyns smukke kulturtilbud.

Hvad bliver dit næste projekt?

- Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg ved, at der er noget med Afrika under opsejling, men hvad det er, kan jeg ikke løfte sløret for endnu. Men det bliver stort.

Energien til at lave alle de her ting, hvor kommer den fra?

- Jeg tror, at jeg ligesom Obelix faldt i gryden som barn. Havde jeg været skolebarn i dag, havde man sikkert stemplet mig med alle mulige diagnoser. Jeg tror på diagnoser, men jeg tror ikke, at man skal bruge dem. Selvfølgelig er der mennesker, for hvem det er et handicap, og det er godt, at man kan hjælpe dem. Men jeg synes også, at vi i dag har en tendens til, at al den energi, vi ikke forstår, skal stemples med et eller andet. Og det, synes jeg, er meget forkert. Jeg har bare meget energi.