Mød Lyngvild, Pape og Bramsen: Der er noget for enhver smag, når Det Fynske Folkemøde på lørdag slår dørene op for syvende gang

Så der er nærmest ingen undskyldning for ikke at være en af de 3-4000, der plejer at dukke op til folkemødet.

Det er en særdeles blandet landhandel, der møder gæsterne, når Det Fynske Folkemøde løber af stablen for syvende gang, og man skal virkelig være kræsen, hvis der ikke er bare er et eller andet, der falder i ens smag. Og det gælder ikke kun de fynske, lokalt producerede lækkerier, som frister ude og inde, men også alt det andet, der kan opleves, når Fyens Stiftstidende åbner hele huset fra stuen til fjerde sal i mediehuset lørdag kl. 10-14.

Klima og sikkerhed

Et af de store emner, klimaet, behandles på flere måder, blandt andet af unge gymnasieelever. Og så er det lidt at et scoop, at den fynske klimaekspert og professor med base på universitetet i Bergen, Sebastian Mernild, kommer. Han er dels med i en paneldebat med politikere, dels udlægger han i et interview teksten omkring, hvor slemt det egentlig står til med jordkloden.

Sikkerhedspolitik med fokus på Danmark i en ny verdensorden, hvor USA pludselig melder sig som køber af Grønland, behandles i en debat mellem forsvarsminister Trine Bramsen (S), Rasmus Helveg Petersen (R) og SDU-professor i sikkerhedspolitik, Sten Rynning.

Og vil man nøjes med kun at forholde sig til eventuelle krigshandlinger på en computerskærm er der flere seancer med fokus på det store hit blandt mange unge, e-sport. Et af verdens bedste e-sportshold, Astralis, har fynske rødder, og der er masser af e-sport at tage nærmere i øjesyn. I en særlig gamer-lounge kan man prøve sine færdigheder af i spillene Counter-Strike og Fortnite, og den professionelle gamer T0onse, giver gode råd - og streamer live under folkemødet.

Er man til lidt speedsnakkeri om løst og fast, blandt andet janteloven, er Jim Lyngvild og den flæskeglade tv-kok Umut Sakarya gode bud. De kan opleves i interviews på fjerde sal i mediehuset på skift. Her kan man også møde Jim Lyngvilds kollega, der står bag den populære vikingeudstilling på Nationalmuseet, Jeanette Varberg. Hun er topaktuel med sin nye bog "Viking: Ran, ild og sværd".

Der er mulighed for et kig ind i fremtiden med det seneste nye inden for robotter og droner, og der er også en debat om, hvor det er, Odense egentlig vil hen med den store byomdannelse. Er det for eksempel lige kønt alt det, der bliver bygget?