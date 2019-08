Mistede etårig datter på Storebælt: Far så lygter komme slingrende bagfra inden dødsulykke

I sagen om dødsulykken på Storebælt 17. november sidste år har den forurettede mand fredag vidnet ved Retten i Svendborg. Han brækkede ryggen, og hans etårige datter døde få dage senere. Kort før ulykken gik det op for manden, at familiens bil ville blive ramt. Begge tiltalte nægter sig skyldige.

Familiefaren fra Østfyn kørte med omkring 100-120 km/t og opdagede først bræmmen af minkfedt 50-70 meter før, dækkene på familiens bil fik kontakt med den fedtede masse, der tidligere på aftenen den 17. november 2018 var blevet spildt fra en lastbil på Storebæltsbroens lavbro.

Han havde ikke bemærket nogen advarsler på diodetavlerne på broen, men ved betalingsanlægget stod der, at der var glat. Det undrede ham, for så koldt var det ikke.

På lavbroen ved minkfedtet bremsede manden først hårdt, men mærkede bilen slingre og skiftede taktik til at pumpe med sin fod på bremsen, til det lykkedes ham at få køretøjet ned i fart. Så styrede han bilen hen til en forulykket bil foran og tændte katastrofeblinket.

Kort efter gik det op for familiefaren, at deres bil ville blive ramt. Det fortalte manden fredag formiddag, hvor han vidnede i retssagen mod to mænd, der er tiltalt for uagtsomt at have forvoldt vidnets datters død, og at vidnet brækkede ryggen.

- Jeg kiggede i spejlene og kunne se et par lygter komme slingrende bagfra. Jeg tænkte; hvorfor stopper den ikke? Jeg pumpede på bremsen, for at han skulle se bremselyset.

- Så sagde jeg til min kone: nu bliver vi ramt.