Minister trods positiv bro-rapport: Finansiering er stadig et stort problem

Selvom Vejdirektoratet nu peger på en mere positiv vurdering af en Als-Fyn bro end tidligere antaget, er der er stadig flere udfordringer.

Det påpeger transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et skriftligt svar til JydskeVestkysten.

Han henviser til, at direktoratets rapport i stil med Cowis rapport fra sidste forår peger på nødvendigheden af et stort tilskud fra staten.

- Projektet er udfordret af de høje anlægsomkostninger, sammenholdt med at der via Lillebæltsbroen eksisterer et gratis alternativ. Det betyder, at den takst, billisterne er villige til at betale, er meget lavere, end vi kender det fra Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og derfor rækker betalingen fra billisterne ikke til at dække projektets anlægsomkostninger på mere end 22 milliarder kroner, skriver ministeren.