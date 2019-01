Minister om bredbånd i yderområderne: - Det er en stor og dyr opgave

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) var med mandag formiddag, da en gruppe borgere fejrede, at bredbåndspuljen har været med til at sikre fiberbredbånd i deres tyndtbefolkede område. Han mener ikke kun, det er politikerne, men os alle, der har ansvaret for at få udbygget bredbåndsnetværket.

De første fynboer fik fiberbredbånd for over 15 år siden. Hvorfor er der stadig folk, der ikke har adgang til det?

- Det er en stor og dyr opgave. 100 millioner kroner er afsat om året gennem Bredbåndspuljen til at hjælpe de områder, hvor udbyderne ikke har økonomi til at komme. Men forudsætningen for, at det kan lykkes er, at der er et lokalt engagement. At lægge kabel i hele Danmark er en stor opgave. Især når det er markedsdrevet.

Du siger netop, det er markedsdrevet. Hvem tænker du har ansvaret for, at bredbånd kommer ud til alle?

- Det har vi alle samme. Jeg har ansvaret for at lægge rammer, så det kan lade sig gøre. Hvert år investerer teleselskaber mellem fem og syv milliarder kroner i udbygning af teleinfrastruktur i Danmark. Det beløb kan staten aldrig matche, men de 100 millioner hjælper, hvor teleselskaberne ikke har mulighed for at komme.

Bør det være en offentlig opgave?

- I Danmark har man valgt at gøre det meget specielt. På den måde sikrer man også den billigst mulige udbygning, men der er udfordringer med den, og det er derfor, vi har valgt at lave puljen på 100 millioner om året.

Ville det være gået hurtigere, hvis det havde været en offentlig opgave?

- Det er svært at sige. Men det handler jo også om, hvordan samfundet vil bruge sine penge.

For udbyderne skal det være en investering, og det er ikke attraktivt, hvis den først giver afkast om et årti. Hvad tænker du om, at det system gør, at mange kommer i klemme?

- Vi skal stadig huske, at 90 procent har en ordentlig forbindelse. Resten arbejder vi på med teleselskaberne. Der ryger fiberbånd i jorden hver dag.

I 2009 havde VK-regeringen et mål om, at alle danskere i 2020 skulle have højhastighedsbredbånd. Er det stadig realistisk?

- Jeg har arbejdet målrettet på det fra første dag, jeg satte mig i ministerstolen. Det er en nødvendig, men svær udfordring. Det bliver svært at nå til 1. januar 2020.

Hvornår kan alle fynboer så forvente at have fiberbredbånd?

- Det er svært at sige, men jeg arbejder målrettet på det, for det er en forudsætning for liv.