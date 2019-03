Minister forsvarer brug af penge fra Storebæltsbroen: Mine vælgere vil hellere have motorvej

Mai Mercado (K) har gang på gang tordnet mod at bruge Storebæltsbroen som malkeko. Alligevel er hun jublende glad over onsdagens store trafikaftale, der blandt andet sikrer en udvidelse af motorvejen syd om Odense.

Den fynskvalgte børne- og socialminister Mai Mercado (K) har om nogen angrebet, at bilisternes betaling på Storebæltsbroen bliver brugt til andre formål end at dække udgifterne på broen. Alligevel forsikrer hun, at hun næsten ikke kan få armene ned over trafikaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

- Jeg er jublende glad, siger hun.

Glæden skyldes, at motorvejen syd om Odense udvides.

- Det er meget vigtig, at vi har fået motorvejen med blandt de projekter, der iværksættes hurtigst. Dermed kan den igangsatte motorvejsudvidelse på Vestfyn fortsætte syd om Odense, siger hun.

På spørgsmålet om, hvordan hun har det med, at bilisternes betaling på Storebæltsbroen skal bruges til at finansiere knap en tiendedel af den store infrastrukturplan, siger hun.

- Pengene skal jo komme et sted fra. Det tror jeg, at mine vælgere forstår, og jeg er sikker på, at de er meget glade for, at motorvejen syd om Odense udvides, siger hun.

Mai Mercado har ellers tidligere tordnet mod fortsat at bruge Storebæltsbroen som malkeko til at betale for trafikinvesteringer, der intet har med broen at gøre.

- Jeg må så erkende, at det er et vilkår, og jeg noterer mig, at penge fra Øresundsbroen også indgår denne gang, siger hun.

I alt er der i trafikaftalen afsat 112 milliarder kroner til nye veje, togskinner og andre trafikinvesteringer. 7,9 milliarder kroner kommer fra bilisternes betaling på Storebæltsbroen, og Øresundsbroen skal bidrage med 5,8 milliarder kroner i perioden fra 2021 til 2030.

Udvidelsen af motorvejen syd om Odense koster 1,1 milliard kroner. Anlæg af ny vestfynsk jernbane 4,8 milliarder.