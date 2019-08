Minister, borgmestre, Lyngvild og Fortnite under samme tag: Se programmet for Det Fynske Folkemøde 2019

Debatter i medielab

10.30-11.00: Fynske handelsbyer i krise. Hvordan redder vi dem? Lene Lawaetz, direktør for Brobygning Middelfart, Sonja Marie Jensen (S), byrådsmedlem i Nyborg, Søren Kristensen (V), byrådsmedlem i Faaborg-Midtfyn, Anders Funch Engelstad (SF), byrådsmedlem, Nordfyn.

11.10-11.40: De unge er bekymrede for klimaet. Nu får de selv lov at gøre en forskel. Kom med i Løsningernes Rum, når redaktør Gerd Maria May folder den konstruktive journalistik ud sammen med elever fra Middelfart Gymnasium.

12.10-12.40: Jagten er gået ind på sol og vind. Er det lykken for Fyn?Borgmester Kasper Ejsing Olesen (S), Kerteminde, Anders Nielsen, direktør i Better Energy, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune, Frederik Øvlisen, Rambøll, Jens Holm, Langeskov.

12.45-13.15: Odense i forvandling. Hvor vil vi hen med den moderne arkitektur?Rådmand Jane Jegind (V), byrådsmedlem Anders Berthelsen (S), direktør Frederik Barfoed, arkitekt Andreas Isager, Tony Christrup, AG Gruppen.

13.30-14.00: Fyns Politi og kommunerne. Hvordan skaber vi mere tryghed for borgerne? Politidirektør Arne Gram, Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V).