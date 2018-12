Minister: Afvisende læger lader patienterne i stikken

- Der kan være patienter, hvor man er i tvivl, og det beror så på en konkret vurdering af patienten. Men vi hører, at mange patienter siger, at de får klart nej, når de vil tale med lægen om medicinsk cannabis. Og der mener jeg, at lægen har en klar forpligtelse til at henvise til de læger, der har en dybere indsigt på området.

Politik: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sender bolden tilbage på lægernes banehalvdel, når det drejer sig om at give patienter mulighed for at få medicinsk cannabis.

Nye metoder

- Spørgsmålet er vel også, om I som politikere skulle have sagt god for denne ordning, når der ikke er nok viden på området?

- Det er jeg dybt, dybt uenig i. Når vi generelt oplever, at det, vi gør i morgen, er bedre, end det, vi gjorde i går, så er det, fordi vi hele tiden tester nye metoder og eksperimenter, siger ministeren og nævner Kræftplan 4 som eksempel.

- Politikere skal på patienternes vegne være gode til at prøve nye ting. Hvad angår cannabis har det hidtil været overladt til det illegale marked, og det synes jeg ikke er rimeligt. Vi har patienter med store smerter, der ikke får hjælp. Vi har en forpligtelse over for dem. Jeg er ikke enig i, at det kan vente i 10-20 år. Der findes ikke lige nu et vidundermiddel, der løser alle problemer, mener Ellen Trane Nørby.

Hun understreger, at der sagtens kan være situationer, hvor læger med god grund afviser at give patienter cannabis. - Det vigtige er, at der forud sker en lægefaglig vurdering, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for den pågældende patient at få medicinsk cannabis, siger Ellen Trane Nørby.

Dansk Selskab for Almen Medicin har understreget, at lægernes holdning ikke skyldes ideologi, men at de af faglige årsager ikke mener, at cannabis hører hjemme hos alle Danmarks læger.

- Det er ikke patientens eller politikernes ønsker, der afgør, hvordan patienten skal behandles. Det er patientens behov på baggrund af en lægefaglig vurdering, der afgør det, har formand Anders Beich udtalt til DR.