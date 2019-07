Mindre lyn over lyntog: Letbane tvinger tog til pause i Odense

Letbanearbejdet i Odense betyder, at intercitylyn-togene fra København og Kastrup til Aalborg, Struer og Sønderborg må holde ekstra længe i Odense.

Fra lørdag aften til søndag morgen i samme weekend kører der heller ikke tog mellem Odense og Nyborg. Også her skal passagererne med bus.

DSB fortalte allerede i slutningen af maj, at letbanearbejdet i Odense vil påvirke togpassagerer på Fyn . Blandt andet vil der i første halvdel af juli og fra slutningen af juli og ind i august køre færre intercity- og lyntog mellem Odense og Fredericia, samt busser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup.

Der er ifølge DSB ingen ændringer for togene, som kører i retning mod København.

Fyn: Byggeriet af letbanen i Odense påvirker som tidligere omtalt også DSB's togdrift denne sommer. På grund af byggeriet er intercitylyn-tog fra København i to perioder i løbet af sommeren nødt til at holde pause i Odense, oplyser DSB.

Ingen tog på Svendborg-banen

Også på Svendborgbanen kommer de rejsende til at mærke letbanearbejdet, idet arbejdet med at ombygge Hjallese Station gør det nødvendigt midlertidigt at indstille togdriften mellem Odense og Svendborg.

Fra om aftenen lørdag 20. juli til og med søndag eftermiddag 4. august er passagererne på Svendborgbanen henvist til at køre med bus i stedet for tog - og det gælder hele strækningen mellem Svendborg og Odense.

DSB opfordrer alle rejsende til at tjekke ændringer i togtiderne på Rejseplanen.dk.