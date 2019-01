Danske svineproducenter sælger for 3,4 milliarder til England om året. Torben Povlsen, svineproducent og formand for fynske Centrovice, frygter konsekvenserne af hård Brexit

Brexit-tumulten og uvisheden omkring de britiske markeder giver dybe rynker i panden hos Torben Povlsen, formand for fynske Centrovice, hvis speciale er at rådgive landbruget.

Hanelefanter m/k

Den fynske formand krydser fingre for, men har ikke den store tiltro til, at en ny aftale kommer i land.

- Jeg synes, det er mærkværdigt, at man ikke er i stand til at få lavet politiske aftaler, der gør, at der her kører fornuftigt, men det virker ikke særligt sandsynligt med en ny aftale, sådan som tingene har foregået indtil nu. Jeg tror, der er for mange hanelefanter - m/k - i lokalet, men vi lever i et demokrati, og når en befolkning vælger at stemme nej til et eller andet på deres lands vegne, så skal vi respektere det, lyder det fra formanden.

Han forudser, at blandt andre svineproducenter skal finde nye markeder.

- Det bliver vigtigt at få skabt samhandelsaftaler med Japan, Kina, Sydamerika og Afrika etc. - det er vigtigt, at man får flyttet sine produkter derhen, hvor der er tilgængelige markeder. Vi er gået fra en tid, hvor der var fokus på at skabe samhandel i Europa og jorden rundt i det hele taget til en tid, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi ser ind i. Det