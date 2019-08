Mere vand til Fyn: DMI varsler lokale skybrud

Fyn: Onsdag aften måtte brandfolk fra Trekant Brand hjælpe med at pumpe vand væk fra Vejlby Fed Camping ved Baaring Vig. Det skete efter en dag, hvor flere veje i Middelfart måtte lukkes, fordi kloakkerne ikke kunne følge med dagens kraftige regnskyl, som endte med at oversvømme vejene.

Netop området ved Baaring Vig var ifølge DMI's opgørelse over onsdagens nedbør det hårdest ramte på Fyn.

Og selvom torsdag er begyndt i tørvejr, tør meteorologerne hos DMI ikke love, at det fortsætter sådan. I løbet af dagen svækkes et regnområde, der ligger som et bælte fra Sjælland over Djursland op til Nordjylland, og syd for dette område vil man først på dagen kunne se lidt solskin.

Men der bliver efterhånden dannet regnbyger, som kan være kraftige og blive ledsaget af torden. DMI varsler, at der fra klokken 11 til klokken 20 kan opstå lokale skybrud, hvor der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time. Varslet gælder blandt andet for hele Fyn, Ærø og Langeland.