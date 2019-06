Mere regn er på vej: Tordenvejr med risiko for skybrud lægger sig over Fyn

Onsdag aften kan himlens sluser atter åbne sig over Fyn, når en front fra syd trækker op over Danmark.

Fyn: Villahaver og marker får rigeligt med vand for tiden, hvis du ikke allerede har sikret dig, at tagrender og afløb fungerer, har du stadig nogle timer til at gøre det. For onsdag aften får jorden endnu et skud vand fra oven. Ifølge DMI's prognose er en front på vej op over landet sydfra, og den vil nå Sydfyn cirka ved 20-tiden.

Med sig bringer fronten regn- og tordenbyger, og de kan lokalt blive så kraftige, at de bliver til skybrud, lyder meldingen fra DMI onsdag formiddag.

Ifølge DMI er der indtil videre i løbet af onsdagsdøgnet faldet 11,5 millimeter regn i Odense og 13,2 millimeter i Nordfyns Kommune. Også i Svendborg og Nyborg Kommuner er der målt over 10 millimeter regn frem til onsdag formiddag, mens Kerteminde topper med 15,3 millimeter.

Mellem klokken 17 og 23 onsdag kan der ifølge DMI's risikomelding lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time - med andre ord et skybrud.

Du kan følge med i udviklingen på DMI.dk eller på Twitter.