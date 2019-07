Mens du er på ferie: Slaraffenland for indbrudstyve

Gamle vinduer er meget nemmere for tyven at bryde op end nye, og ved at skifte vinduerne er det én af mulighederne for at mindske indbrud. Foto: Michael Bager

Det er højsæson for rejser og sommerhusophold, men det er også højsæson for indbrud i vores hjem, og ofte er det gennem vinduer, at tyven trænger ind.

Døre og vinduer er oftest de steder, en indbrudstyv vælger at trænge ind i vores boliger på. Det fremgår blandt andet af døgnrapporterne fra Fyns Politi, hvor det gang på gang netop er en havedør, terrassedør eller et vindue, som er blevet brudt op og som har givet fuld adgang til hjemmets herligheder. Og netop nu, hvor det er højsæson for rejser og sommerhusophold er det også højsæson for indbrudstyve, der har kronede dage, når de går på rov i vores hjem og stjæler, hvad der nemt kan omsættes og give nogle hurtige penge. Vores hjem er nemlig slaraffenland for tyvene, og derfor er det en god idé at tænke som tyven, og kigge på udefra, hvor nemt det er at bryde ind. - Først og fremmest skal du tænke udefra og ind. En nem og effektiv måde at sikre dit tomme hjem er skalsikring, hvor du forstærker døre, vinduer, låse og mure. Hvis en indbrudstyv opdager, at det er svært at bryde ind gennem vinduer og døre, vil han nemlig ofte give op, siger Peer Bertelsen, salgschef hos vinduesproducenten Velfac.

Det gælder om at holde indbrudstyven og hans eller hendes værktøj væk fra ens hjem. Foto: Harald Richter / Panthermedia / Ritzau Scanpix

Aflistning af vinduer En af de mest gængse måder for en indbrudstyv at komme ind på er ved såkaldt at afliste et vindue. I praksis piller tyven de udvendige glaslister af og tager ruden ud, og metoden er velkendt og meget lydløs, særligt når det gælder ældre vinduer. Af samme grund vil naboen næppe opdage, at en tyv er på spil, selv om man har sikret sig med nabohjælp. - Du bør derfor skrue glaslisterne fast med envejsskruer. Vil du gerne have en endnu højere sikkerhed, kan du desuden eftersikre med sikringsskinner og greb med lås, siger Peer Bertelsen videre. I dag er mange nye vinduer konstrueret til at forhindre indbrud med sikkerhedslimede ruder, hvor glaslisten er på indersiden. Dermed kan ruden ikke fjernes udefra. Har man til gengæld vinduer med hasper er de nemme for tyven at bryde op ved en såkaldt underboring. Der bores ind gennem vinduets ramme, hvorefter låsemekanismen kan drejes.

Rudeknusning larmer De fleste indbrudstyve vælger helst at undgå at slå glasset itu, da det larmer for meget og dermed påkalder opmærksomhed fra f.eks. naboerne. Det er alligevel en metode, som ofte benyttes. - Faktisk sker 20 procent af alle indbrud ved, at ruden knuses, hvorefter tyven bryder ind. Her er ét-lagsvinduer med mange år på bagen særligt udsatte, hvorimod vinduer med flere glas er vanskeligere at smadre uden, at det medfører meget støj, siger Peer Bertelsen.