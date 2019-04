Mennesker, der vil forlade denne verden, ringer stadig til Svend Lings

Endnu ved den pensionerede læge fynske Svend Lings ikke, hvornår hans ankesag om medvirken til selvmord skal for Højesteret. Han er heller ikke sikker på, at Højesteret vil ændre dommen fra Østre Landsret. Men han vil have en endegyldig afgørelse af, hvor grænsen for hans selvmordsvejledning af patienter skal gå.

- Jeg nægter at have medvirket til selvmord. Jeg har bare benyttet mig af min ytringsfrihed. Jeg har henvist til en lovlig manual, sagde Svend Lings under landsretssagen i januar i år.

- Jeg har jo lagt en selvmordsvejledning ud på internettet, og Justitsministeriet har sagt, at den er lovlig . Alligevel er jeg blevet dømt for medvirken til selvmord, fordi jeg har rådgivet patienter på grundlag af den her offentligt tilgængelige selvmordsvejledning.

Svend Lings føler sig imidlertid ikke sikker på, at Højesteret vil nå frem til et andet resultat, end byretten og landsretten gjorde.

Kværndrup: Selvom den pensionerede fynske læge Svend Lings i både byretten og Østre Landsret er blevet dømt for medvirken til selvmord, ser han frem til at få sin sag for retten en tredje gang. Det vil ske, når Højesteret skal behandle sagen mod Svend Lings , som ifølge Retten i Svendborg og Østre Landsret har medvirket til selvmord.

Manualen blev flyttet efter bekymring

Den såkaldte selvmordsmanual blev i maj sidste år lagt ud på foreningen Læger for aktiv dødshjælps hjemmeside, og efter omtale i medierne af manualen bad Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, justitsminister Søren Pape (K) om at undersøge, hvorvidt det var muligt at lukke den del af foreningens side, hvor manualen lå.

Det afviste justitsministeren i sit svar til Liselott Blixt med denne begrundelse:

"Straffelovens paragraf 240 forbyder at hjælpe en eller flere konkrete personer med at begå selvmord. Straffeloven forbyder derimod ikke at offentliggøre generelle vejledninger på internettet om, hvordan man kan begå selvmord. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke i straffeloven er noget grundlag for at lukke en hjemmeside, som indeholder en generel vejledning til patienter om at begå selvmord med medicinske præparater."

Manualen blev dog i slutningen af juli fjernet fra Læger for aktiv dødshjælps hjemmeside - fordi medlemmer af foreningen var bange for at miste deres lægeautorisation, efter foreningen to gange var blevet indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Manualen, som altså ikke er ulovlig at lægge på nettet, er dog fortsat i brug - i dag ligger den blot på hjemmesiden for Svend Lings' eget forlag.