Medicinmand på OUH: Faruk holder øje med patienternes medicin

Faruk Coric søger ind i personalets rum, hvor der allerede sidder seks hvide kitler foran computerskærme i et lille lokale på cirka 12 kvadratmeter. Han har sin egen bærbare computer med, men logger ind på en af de stationære. Det er her, han via den elektroniske patientjournal kan få overblik over patienternes neurologiske lidelser som eksempelvis epilepsi.

Oppe på afdelingen begynder han med at forhøre sig om opgaverne hos afdelingssygeplejerske, Camilla Lund Hansen, på N2. De løber patientlisten igennem for at afklare, hvem der skal blive, og hvem der skal udskrives - og hvem der har fået ordineret ny medicin, som skal gennemgås.

Ud over at bidrage med særlig viden om medicinen, frigør ekspertisen plads til andre opgaver hos læger og sygeplejersker. Det er en win-win situation i Faruks optik.

10 timer om ugen har han sin gang på Neurologisk Afdelings to sengeafsnit, N1 og N2. Han kommer der for at gennemgå de medicinforløb, patienterne er sat i, og hjælper dem med vejledning, når de skal udskrives og derfor selv stå med opgaven derhjemme.

God nyhed og dårlig nyhed

Senere, da han vender tilbage efter at have talt med en patient, er skærmen blevet overtaget af en af afdelingens personaler. Faruk Coric finder et rullebord, beregnet til computerarbejde, han kan trække ud på gangen og stå ved.

En af dagens patienter er Vagn Østergaard. Han er på vej til at kunne tage hjem til Millinge sammen med hustruen Edel efter indlæggelse med mistanke om symptomatisk epilepsi. Men han ligger stadig i sygehusets tøj på en lille enestue.

Faruk Coric gennemgår dels den medicin, han skal tage for epilepsien, men hjælper også med at optimere og skifte ud i den hjertemedicin, han tog i forvejen. Vagn Østergaard får både fordele og ulemper ved den nye hjertemedicin. Den gode nyhed er, at han ikke længere skal kontrollere, hvad han spiser i forhold til medicinen. Den dårlige er, at medicinen er noget dyrere. Det lader ikke til at bekymre Vagn Østergaard.

Ved siden af hospitalssengen sidder hustruen i en lænestol og forsøger at samle trådene i rækken af præparater, formål og bivirkninger. Hun bemærker, at det bliver et helt apotek, de skal holde styr på. Men de har Faruk til at hjælpe sig.