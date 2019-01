Med på den digitale motorvej: Borgere - og minister - jubler over hurtigere internetforbindelse

Efter årevis med dårlig internetforbindelse fejrede borgere og minister Lars Chr. Lilleholt (V) mandag formiddag, at et område vest for Odense takket være puljepenge har fået fiberbredbånd. En udvikling, som beboere mener har stor betydning for deres muligheder og områdets fremtid.

10 kilometer vest for Stiftstidendes hovedsæde i Odense centrum ligger området omkring Højbjergvej. Længere skal man ikke, før der er langt til den digitale motorvej. I årevis har beboerne kæmpet med langsomt eller næsten ikke-eksisterende internet, men det er der nu gjort noget ved. 85 beboere i området har fået hurtigt fiberbredbånd takket være lokale ildsjæle og støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. Det fejres denne mandag formiddag sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. - Et projekt som dette kræver lokalt engagement, og jeg vil gerne ønske tillykke med, at det lykkedes, lyder det fra ministeren. Og bredbåndet var længe ventet, fortæller Poul Erik Jensen, der er talsmand for beboerne i området. - Jeg vil ikke sige, vores internet var ubrugeligt, men det var besværligt. Man måtte forvente, det tog meget lang tid, hvis man bare ville undersøge en simpel ting. Man googlede ikke bare, siger han.

Bredbåndspuljen Beboerne i området omkring Højbjergvej i Odense V har fået støttet af Energistyrelsens bredbåndspulje. Det har betydet, at hver husstand blot har haft en egenbetaling på 3.000 kroner. Resten er betalt af puljen og Energifyn.Bredbåndspuljen deler hvert år 100 millioner ud til adresser, der grundet dårlig internetdækning ønsker etablering af bredbånd.



Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der er et krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kroner fra hver deltager.

Energi og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt var mandag formiddag forbi Lene og Knud Engel på Højbjergvej, der sammen med en række andre beboere er gået sammen og har fået fibernet. Foto: Michael Bager

Man bliver desperat Lars Sølby er en af de naboer, der kan skrive under på, at internettet var "besværligt" før det nye fiberbredbånd. - Der var mange dage, hvor man ikke kunne arbejde hjemmefra. Så var der simpelthen ikke noget internet at komme på, siger han. Med en arbejdsplads i København er hjemmearbejdsdage vigtige for Lars Sølby, og derfor var det problematisk, når internettet pludselig ikke virkede. - Jeg måtte af og til ringe til en kollega og bede ham om at tage over og løse opgaven. Det er ikke noget, man har lyst til at gøre. - Man bliver desperat, og man føler sig lidt som en eneboer. Uden internet bliver man fuldstændig afsondret fra alt, og man føler sig magtesløs, siger han.

Lars Chr. Lilleholt fortalte, at den bredbåndspulje, som beboerne på Højbjergvej har fået del i, netop er skabt for at udbygge fibernetværket i yderområderne. Foto: Michael Bager

Stor betydning Denne mandag er en festdag på Højbjergvej. Fremtiden er kommet hertil. Internettet flyder uden hak og brummen. I dag fejrer de fremtiden, men også det store arbejde, der er overstået. I september 2016 besluttede beboerne, at der skulle ske noget. Derfor ringede de dørklokker, samlede 85 beboere, der ville sætte fut i internetforbindelsen og søgte bredbåndspuljen, der støtter bredbåndsprojekter i områder, hvor udbyderne ellers ikke vil anlægge bredbåndsnetværk. Støtten kom i hus, og uden den var der ifølge Poul Erik Jensen ikke kommet fiberbredbånd til området. Det nye internet har gjort en stor forskel for beboerne. - Det er som at gå fra at køre på en trehjulet cykel til at køre på motorvejen, siger Lars Sølby og fortæller, at han nu jævnligt arbejder hjemmefra. Og det er der flere, der gør, fortæller Poul Erik Jensen. - Man ser oftere, at der er lys i husene om formiddagen, fordi folk nu kan arbejde hjemmefra, siger han grinende. Og en af området beboere, Rasmus Larsen, mener, at internetfremskridtet i området kun kan sammenlignes med én ting. - Jeg tænker, at det må være sådan, det føltes, dengang folk fik elektricitet, siger han.

På Højbjergvej er der langt mellem naboerne. Det giver mere gravearbejde og dermed en højere pris for udbygningen af bredbåndsnetværket. Foto: Michael Bager

Hvem har ansvaret? Men det handler ikke kun om at 'google' på få sekunder, sende en mail eller streame en film. Internetforbindelsen har også en betydning for, hvor eftertragtede husene er, fortæller Poul Erik Jensen. Han har talt med flere ejendomsmæglere, der alle fortæller, at hurtigt internet nu er et af kriterierne, når potentielle boligkøbere er på husjagt. Også Lars Sølby mener, at internethastigheden har betydning for, hvor folk vil bo. - Hvis jeg havde vidst, hvor slemt det var, er jeg ikke sikker på, jeg var flyttet herud. Både Lars Sølby og Poul Erik Jensen har svært ved at sige, hvor ansvaret bør ligge, når det handler om at sikre ordentlig internet til alle danskere. De mener dog, staten også har et stort ansvar. - Bredbånd er infrastruktur. Det offentlige står for veje og cykelstier, men af en eller anden grund er de sluppet for internettet, siger Poul Erik Jensen. - I det offentlige vil man have, at det skal være mere og mere digitalt. Spørgsmålet er, om man så ikke også skal sørge for, at alle har en internetforbindelse, der giver mulighed for at kontakte dem på den måde, siger Lars Sølby.

Poul Erik Jensen har været en af hovedmændene bag udbygningen af bredbånd i området. Han mener, det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne, inden man starter ansøgningsprocessen. Foto: Michael Bager

For Lars Sølby var det stortset umuligt at arbejde hjemmefra med den gamle internetforbindelse. Foto: Michael Bager

