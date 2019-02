Massivt våbenarsenal på fynsk gård: 34-årig mand varetægtsfængslet

Det var et større arsenal af forskellige våben, Fyns Politi forleden fandt under en ransagning på en ejendom ved Mesinge på Hindsholm nord for Kerteminde.

Det kom frem under et grundlovsforhør tirsdag middag ved Retten i Odense, hvor en 34-årig mand blev fremstillet dels for besiddelse af de mange våben og dels for besiddelse af amfetamin blandt andet med henblik på videresalg.

Den 34-årige mand var blevet anholdt mandag middag på sin ejendom, og efter afhøring og en overnatning på samfundets regning blev han tirsdag iført kasket, han ikke blev bedt af dommeren om at tage af, ført frem i retten.

Under ransagningen fandt politiet fire rifler, hvoraf en var skarpladt, og dertil fem haglgeværer, to pumpguns, fem pistoler samt én revolver, og et ukendt antal ammunition til våbnene.

Ifølge sin forsvarer erkendte han at have været i besiddelse af dem uden tilladelse, men at han havde jagttegn, så derfor var det efter forsvarerens opfattelse ikke våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, sådan som anklageren læste det op fra sigtelsen, men almindelig våbenbesiddelse.

Desuden blev manden i grundlovsforhøret sigtet for at have været i besiddelse af ikke under 100 gram amfetamin, hvor omkring 12 gram blev fundet på hans landejendom. Resten har efter politiets og Anklagemyndighedens opfattelse været med henblik på videresalg.

Det erkendte han delvis, men hvordan forklaringen har været, kommer ikke til offentlighedens kendskab.

Allerede fra grundlovsforhørets start bad anklageren om dørlukning af hensyn til at give fred og ro til efterforskningen og - efter at have fået lagt ordene i munden fra retsformanden - også af hensyn til mulige gerningsmænd på fri fod.

Avisens repræsentant protesterede mod dørlukningen med henvisning til, at der i sigtelserne ikke er noget, som begrunder, at sagen ikke kan opklares, hvis dørene forblev åbne. Dommeren valgte at lukke dørene trods indsigelserne.

Den 34-årige mand er varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.