Martin Henriksen: Føtex i knæfald for islam

Formanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget i Folketinget, Martin Henriksen (DF), er mildest talt ikke begejstret over, at varehuschefen i Føtex på Mariagervej lader sine medarbejdere bære tørklæde på arbejdspladsen.

- Den eneste grund til, at den her situation opstår, er fordi Føtex har en personalepolitik, som accepterer markedsføring af islam på arbejdspladsen. Det er der selvfølgelig ikke noget ulovligt i, og vi har i Dansk Folkeparti heller ikke planer om at lovgive mod det, da det er en privat virksomhed. Men vi vil komme med et lovforslag, der forbyder religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte, uddyber han.

- Helt generelt synes jeg, det er rimeligt, at man som kunde har en forventning om at blive mødt af en god, ordentlig og neutral service, når man går ind i en butik. At der er en kunde, som reagerer på at blive mødt af en reklamesøjle for islam, forstår jeg udmærket godt, siger han til Randers Amtsavis.

Historien er nemlig blandt andet faldet Martin Henriksen (DF), MF og formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget, for brystet.

Randers: Historien om 62-årige Bjarne Larsen, der ved mødet med en 16-årig tørklædeklædt ekspedient i Føtex på Mariagervej endte med at forlade butikken uden et par nye cowboybukser, går land og rige rundt. Og også på Christiansborg vækker den opsigt.

En dybere diskussion

Martin Henriksen mener, at man selvfølgelig godt kan være ansat i eksempelvis Føtex, selvom man har muslimsk baggrund. Man bør dog udvise almindelig pli, siger han, og ikke markedsføre og pådutte andre sin religion.

- Når man bærer et så markant religiøst og ideologisk symbol, så siger man også: Jeg er muslim, og det skal I alle sammen vide, og hvis I ellers har problemer med islam, må I bare finde jer i det, siger Martin Henriksen.

Varehuschefen i Føtex på Mariagervej, Rolf Hansen, har udtalt til Randers Amtsavis, at han ikke bekymrer sig om, hvorvidt hans medarbejdere bærer tørklæde eller ej.

- De har lige så meget ret til et arbejde i Danmark som alle mulige andre. Nafiso er en sød pige, hun taler flydende dansk, og hun yder kunderne en super god service, forklarede han.

Men den holdning, synes Martin Henriksen, viser mangel på refleksion over en dybere problemstilling.

- Det er måske ikke sikkert, at den person, som bærer tørklædet, har tænkt videre over, hvad der ligger bag den handling. Men derfor skal man som butik tænke over, hvad det er for et tankesæt, man siger god for. Det er en meget dybere diskussion end den her konkrete episode, og derfor skylder varehuschefen at reflektere over, hvad tørklædet symboliserer, når han bevæger sig ind på det område.

- Hvis man skærer det helt ind til benet, så er episoden endnu et knæfald for islam og dermed bidrager Føtex til, at Danmark stille og roligt bliver til et mere muslimsk land. Og det er så sandelig ikke deres opgave, siger Martin Henriksen