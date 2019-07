Markant færre ansøgere til studieboliger i Odense

- Vi har faktisk haft færre ansøgere siden 1. marts, og lige nu ligger vi 10-15 procent under sidste år. Kigger man et år længere tilbage, er faldet endnu større, fortæller han.

Vælger delelejligheder

Selv har han et par bud på, hvorfor antallet af ansøgere er lavere end tidligere.

- Det er jo ikke noget, vi har lavet dybere analyser på, men jeg tror, det kan skyldes, at der er bygget en del nye boliger i Odense, så der er alt andet lige flere at vælge imellem. Og hvis man kigger rundt omkring i byen, kan man da også se, at der står tomme lejligheder hist og pist, siger han.

Endelig tror han også, at flere studerende vælger at gå sammen om de lidt større lejligheder.

- Selvfølgelig er der de, der bare skal have det billigste. Men der er også nogen, som gerne selv vil have indflydelse på, hvem de bor sammen med. De vælger typisk at slå sig sammen med en eller to andre i en delelejlighed, og dem ser vi jo så ikke på ventelisterne, fortæller han.

På nuværende tidspunkt er der heller ikke mange tilbage, som ønsker at gøre brug af Odenses tag-over-hovedet-garanti.

- Vi har næsten ingen ansøgere tilbage fra den kategori, fortæller Henning Blume Islund.

De billigste studieboliger koster omkring 1.200 kroner, mens de største ligger i omegnen af 5.000 kroner.