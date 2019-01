Mange venter på Odense Banegård: Frygter at misse deres fly

- Hvis ikke, jeg kan komme over, kommer jeg hjem igen, siger en mand til personen i den anden ende af telefonen, imens han forsøger at kante sig igennem menneskehavet på Odense Banegård.

Menneskehavet fylder størstedelen af området, hvor rulletrapperne leder ned til perronerne, men på grund af togulykken på Storebæltsbroen er der ingen toge, der denne onsdag formiddag kører mod Sjælland.

Og mange af de, der står og venter på stationen, har en kuffert hos sig, fordi de netop er på vej til Kastrup Lufthavn. En af dem er May Høst fra Fredericia, der har planlagt en januartur til Thailand.

- Det er fortvivlende at stå her, for vi ved ikke om vores flybillet er mistet. Vi skulle have fløjet klokken 13.50. Hvis vi ikke når flyet, er billetten mistet, siger hun og fortæller, at de har fået besked på, at de kan købe en ny billet i morgen til 7.000 kroner per mand.

May Høst og hendes to medrejsende overvejer, om de skal tage en taxa til Københavns Lufthavn til 4000 kroner - men det kræver, at broen åbnes for biler klokken 11, og at lufthavnen vil lade dem checke ind senere end planlagt.